Проводные внутриканальные наушники vivo поступили в продажу по цене $18

Проводные внутриканальные наушники vivo поступили в продажу по цене $18

На прошедшем в Китае мероприятии, посвящённом презентации смартфона vivo S6, компания vivo также представила проводные внутриканальные наушники с поддержкой голосового помощника Jovi.

Наушники оснащены 11-мм динамиками с диафрагмой из углеродного волокна, обеспечивающими высокое качество звука. Также в устройстве используется микрофон MEMS с более крупной, чем у конкурирующих устройств, сеткой, для передачи голоса с качеством студийного уровня.

Новинка поступила в продажу в Китае 3 апреля по цене 129 юаней ($18) вместе со смартфоном vivo S6. При приобретении смартфона vivo S6 покупатель наушников получит скидку в размере 30 юаней ($4). То есть стоимость наушников составит всего 99 юаней ($14).

При этом стоимость смартфона vivo S6 5G, оснащённого 6,44-дюймовым Super AMOLED 2.5D дисплеем с разрешением 2400 ? 1080 точек (Full HD+), восьмиядерным процессором Samsung Exynos 980, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем UFS 2.1 ёмкостью 128 Гбайт равна 2698 юаней ($380). Версия vivo S6 5G с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти обойдётся в 2998 юаней ($423).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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