Купить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца мая

Купить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца мая

Недавно стало известно, что 30 апреля компания Intel наконец представит новое поколение настольных процессоров под названием Comet Lake-S. Теперь же ресурс WCCFTech поделился информацией о времени следующих фаз вывода новинок на рынок.

Сообщается, что настольные процессоры Intel Core десятого поколения поступят в продажу 27 мая. Вместе с ними, очевидно, начнутся продажи материнских плат на системной логике Intel 400-й серии с новым процессорным разъёмом LGA 1200. При этом материнские платы, скорее всего, будут предварительно представлены вместе с процессорами, то есть ещё 30 апреля.

Одновременно со стартом продаж 27 мая в 16:00 по московскому времени вероятно будут опубликованы и независимые обзоры новых процессоров. Сообщается, что производители материнских плат уже начали рассылать обозревателям образцы своих изделий для проведения тестов. А вот образцы процессоров Comet Lake-S должны попасть в руки журналистов лишь к середине текущего месяца. В итоге на тесты у них будет больше месяца, что позволит узнать все особенности новинок.

Купить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца мая

Напомним, что процессоры Comet Lake-S станут четвёртым поколением носителей микроархитектуры Skylake. Они будут производиться по 14-нм техпроцессу. Флагманом семейства станет Core i9-10900K, обладающий десятью ядрами и двадцатью потоками.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» домаXiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» дома
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %
Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-SПервое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
Xiaomi выпустила электробритву Mijia S300 стоимостью $14Xiaomi выпустила электробритву Mijia S300 стоимостью $14
Низкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкойНизкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
Intel сосредоточится на оптимальном распределении тепла в 10-ядерных Comet Lake-SIntel сосредоточится на оптимальном распределении тепла в 10-ядерных Comet Lake-S
Утечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-SУтечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-S
Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графикиIntel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики
Intel оказалась в числе двух компаний полупроводникового сектора, увеличивших выручку в прошлом годуIntel оказалась в числе двух компаний полупроводникового сектора, увеличивших выручку в прошлом году
Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для HaswellПрощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell
Ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили свежие процессоры Intel и графику NVIDIAНоутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили свежие процессоры Intel и графику NVIDIA
Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-SПервое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
В Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайнаВ Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайна
Флагманский мобильный процессор Comet Lake-H действительно сможет разгоняться до 5,3 ГГцФлагманский мобильный процессор Comet Lake-H действительно сможет разгоняться до 5,3 ГГц
Intel Core i9-10900K оказался производительнее, чем Core i9-9900K, на 30 % в Geekbench 5Intel Core i9-10900K оказался производительнее, чем Core i9-9900K, на 30 % в Geekbench 5
Последние новости
Подгружаем последние новости