Купить десктопные десятиядерники Intel Comet Lake-S получится не раньше конца мая

Недавно стало известно, что 30 апреля компания Intel наконец представит новое поколение настольных процессоров под названием Comet Lake-S. Теперь же ресурс WCCFTech поделился информацией о времени следующих фаз вывода новинок на рынок.

Сообщается, что настольные процессоры Intel Core десятого поколения поступят в продажу 27 мая. Вместе с ними, очевидно, начнутся продажи материнских плат на системной логике Intel 400-й серии с новым процессорным разъёмом LGA 1200. При этом материнские платы, скорее всего, будут предварительно представлены вместе с процессорами, то есть ещё 30 апреля.

Одновременно со стартом продаж 27 мая в 16:00 по московскому времени вероятно будут опубликованы и независимые обзоры новых процессоров. Сообщается, что производители материнских плат уже начали рассылать обозревателям образцы своих изделий для проведения тестов. А вот образцы процессоров Comet Lake-S должны попасть в руки журналистов лишь к середине текущего месяца. В итоге на тесты у них будет больше месяца, что позволит узнать все особенности новинок.

Напомним, что процессоры Comet Lake-S станут четвёртым поколением носителей микроархитектуры Skylake. Они будут производиться по 14-нм техпроцессу. Флагманом семейства станет Core i9-10900K, обладающий десятью ядрами и двадцатью потоками.



