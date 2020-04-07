Origin EON15-X AMD: игровой ноутбук с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9

Компания Origin PC анонсировала портативный компьютер EON15-X AMD, способный удовлетворить запросы самых требовательных любителей игр и не только их.

Новинка оборудована 15,6-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920 ? 1080 пикселей (формат Full HD). Частота обновления этой панели составляет 144 Гц.

Аппаратная основа ноутбука — платформа AMD. Флагманская конфигурация предусматривает использование «настольного» процессора Ryzen 9 3900 с 12 вычислительными ядрами, 24 потоками и тактовой частотой 3,8 ГГц (динамически повышается до 4,6 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 может достигать 64 Гбайт.

В качестве основы графической подсистемы предлагается выбор из дискретных ускорителей NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-P с 6 Гбайт памяти GDDR6 и NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q c 8 Гбайт памяти GDDR6.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, сканер отпечатков пальцев, 2-мегапиксельная веб-камера, клавиатура с многоцветной RGB-подсветкой и сетевой Ethernet-контроллер.

Разработчик предлагает широчайший выбор разнообразных накопителей для хранения данных. К примеру, портативный компьютер можно наделить двумя высокоскоростными твердотельными модулями PCIe NVMe вместимостью 2 Тбайт каждый.

В ноутбуке Origin PC EON15-X AMD применяется операционная система Windows 10.



