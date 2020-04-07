Графический процессор Turing попадёт в мобильные видеокарты GeForce MX с GDDR6-памятью

Недавно компания NVIDIA представила обновлённую серию игровых мобильных видеокарт на графических процессорах Turing. Теперь же появились свидетельства того, что NVIDIA готовит по меньшей мере ещё одну новую мобильную видеокарту начального уровня на графическом процессоре Turing, которая будет отнесена к классу GeForce MX.

Упоминание загадочной мобильной видеокарты NVIDIA было обнаружено в базе данных теста производительности 3DMark. Предполагается, что данная видеокарта построена на графическом процессоре Turing TU117. Согласно показаниям теста, она работает с базовой тактовой частотой 540 МГц. Кроме того, сообщается о 2 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 1250 МГц (эффективная частота 10 ГГц).

В свою очередь ресурс Notebook Check подтверждает, что недавно получил информацию о подготовке некой мобильной видеокарты NVIDIA начального уровня. По этим данным, новая GeForce MX с кодовым названием N18S-G5 придёт на смену не так давно представленной GeForce MX350, которая имеет кодовое название N17S-G5.

Сообщается, что NVIDIA подготовит две версии N18S-G5. У одной из них графический процессор с подложкой будет обладать габаритами 29 ? 29 мм, и она будет оснащаться памятью GDDR6 с частотой 10 ГГц и 64-битной шиной. У второй версии габариты GPU с подложкой составят 23 ? 23 мм, и здесь может использоваться как GDDR6 (10 ГГц), так и GDDR5 (7 ГГц).

На данный момент неизвестно, когда именно NVIDIA представит новую видеокарту. Но источник склоняется, что произойдёт это когда-то во второй половине текущего года. Примерно тогда же Intel планирует представить свои дискретные видеокарты, в том числе и для мобильных компьютеров. Возможно, NVIDIA готовится к усилению конкуренции в сегменте мобильных видеокарт для тонких ноутбуков.



