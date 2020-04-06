Низкопрофильная клавиатура Genesis Thor 420 снабжена RGB-подсветкой

Бренд Genesis выпустил клавиатуру Thor 420, спроектированную специально для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми.

Новинка относится к механическому типу: применены переключатели Content Slim Blue, рассчитанные на 50 млн срабатываний. Отмечается, что кнопки обеспечивают хороший отклик, благодаря чему клавиатура отлично подходит не только для игр, но и для повседневной офисной работы.

Модель Genesis Thor 420 получила низкопрофильное исполнение. Реализована многоцветная RGB-подсветка с поддержкой более чем 20 режимов работы.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB . Функция Full N-Key Rollover обеспечивает возможность распознавания неограниченного количества одновременно нажатых клавиш.

Габариты составляют 418 ? 113 ? 24 мм, вес — 573 г. Соединительный кабель имеет длину 1,65 м. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows и Linux.

Приобрести клавиатуру Genesis Thor 420 можно будет по ориентировочной цене 85 долларов США .



