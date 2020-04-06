Intel сосредоточится на оптимальном распределении тепла в 10-ядерных Comet Lake-S

Intel сосредоточится на оптимальном распределении тепла в 10-ядерных Comet Lake-S

Компания Intel в своих готовящихся процессорах Comet Lake-S, о которых мы слышим на протяжении года, сосредоточится на показателях тепловыделения, чтобы поддерживать высокие тактовые частоты для как можно большего количества ядер. Об этом сообщает ресурс GamersNexus со ссылкой на собственный источник, который работает на одного из производителей ПК.

Кристалл нового 10-ядерного процессора Intel будет примерно на 100 мм2 меньше по площади, чем кристалл 10-ядерного чипа Core i9-7900X, что объясняется меньшим количеством каналов памяти и линий I/O. Кроме того, кристалл будет ниже по отношению к подложке, что соответственно уменьшит высоту теплораспределяющей крышки (IHS) процессора. Ещё данная крышка будет несколько переработана.

В новых процессорах Intel использует тот же индиевый припой, что и в своих актуальных настольных процессорах. Однако его слой должен стать тоньше якобы за счёт того, что крышка процессора будет более плотно прилегать к кристаллу. Это, а также увеличение площади кристалла за счёт увеличения числа ядер, должно обеспечить лучшую теплопередачу по сравнению с тем же Core i9-9900K.

Размеры 10-ядерного кремниевого кристалла Intel Comet Lake составляют примерно 22?9 мм, против 19?9 мм для процессора Core i9-9900K и 22?14 мм для Core i9-7900X. Новые процессоры Intel Comet Lake-S будут использоваться в материнских платах с чипсетом Intel Z490. GamersNexus отмечает, что располагает большим объёмом информации о готовящихся новинках, которая активно проверяется и, вероятно, будет опубликована в ближайшее время.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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