Xiaomi выпустила электробритву Mijia S300 стоимостью $14

Китайский производственный гигант Xiaomi недавно расширил список своих экологических товаров. Бренд Xiaomi Mijia выпустил роторную электробритву S300. Этот продукт, который является облегчённой версией выпущенных ранее S500 и S500C, отличается ценой в 99 юаней (около $14) и поступит в продажу в Китае 9 апреля на площадках Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin и Tmall.

Электробритва Xiaomi Mijia S300 использует тройную конструкцию плавающих головок. По словам компании, этот дизайн гарантирует, что добраться можно будет до любых волос на лице. Независимо от того, находятся ли волосы на подбородке, горле или в ямках у рта и челюсти. Xiaomi говорит, что устройство обеспечивает чистое и гладкое бритье.

Кроме того, все три головки оснащаются двойными лезвиями и особой двойной конструкцией сетки. Второстепенное лезвие приподнимает волосок, а основное его эффективно срезает — всё это повышает качество бритья и снижает вероятность порезаться. Боковая часть головки тоже может использоваться для бритья.

Корпус Xiaomi Mijia S300 защищён от воды и пыли по стандарту IPX7, так что вода электробритве не страшна. Кроме того, производитель заявил, что одна зарядка в течение часа обеспечивает 60 дней эксплуатации решения (если бриться по минуте в день). Специальный зарядник не нужен: используется стандартный интерфейс USB-C. Индикатора уровня зарядки нет — только светодиод, который светит красным при низком уровне заряда батареи.

Кроме того, электробритва также поддерживает интеллектуальную защиту от случайного прикосновения к лезвию. Пользователи также могут нажать и удерживать клавишу переключения, чтобы войти в режим блокировки и избежать самопроизвольных включений (например, во время путешествий).



