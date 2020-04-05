Утечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-S

В конце этого месяца, если верить слухам, компания Intel наконец представит новое поколение настольных процессоров под названием Comet Lake-S. Благодаря множеству утечек и слухов мы уже знаем о новинках почти все подробности, и теперь часть из них подтвердилась благодаря официальным маркетинговым материалам Intel , опубликованным ресурсом VideoCardz.

Представленные изображения подтверждают, что флагманский 10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться вплоть до частоты в 5,3 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost (TVB). То есть, такой автоматический разгон будет возможен не для всех ядер одновременно и только на небольшой промежуток времени, при условии достаточного охлаждения. Например, у представленных недавно мобильных Comet Lake-H, технология TVB добавляет 200 МГц при температуре до 65 °C, и 100 МГц — при температуре от 65 до 85 °C.

В свою очередь процессор Core i7-10700K, обладающий 8 ядрами и 16 потоками, сможет автоматически разгоняться вплоть до 5,1 ГГц, но уже силами технологии Turbo Boost Max 3.0. Она, напомним, определяет самое быстрое ядро процессора, и в определённых задачах повышает его частоту до максимума.

Наконец, процессор Core i5-10600K, который имеет 6 ядер и 12 потоков, сможет без посторонней помощи покорить частоту в 4,8 ГГц. Здесь будет использоваться либо та же Turbo Boost Max 3.0, либо более старая Turbo Boost 2.0, которая обеспечивает разгон одного или двух ядер до максимальной частоты.

Intel отмечает, что все три процессора способны обеспечить максимально высокий уровень производительности в современных играх. Первые два процессора скорее подойдут для рабочих систем, под задачи, требующие высокой многопоточной производительности. Последний же наилучшим образом подойдёт для игровых ПК. Заметим, что все три чипа обладают разблокированным множителем и уровень TDP у них равен 125 Вт.

Ожидается, что Intel представит новое поколение настольных процессоров 30 апреля. По данным некоторых обозревателей, уже на следующей неделе они получат образцы материнских плат на Intel Z490, предназначенных для тестирования чипов Comet Lake-S.



