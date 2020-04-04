Xiaomi Smart Door Bell 2: дверной замок за $30 для «умного» дома

В рамках мероприятия Mi Fan Festival 2020, посвящённого 10-летию компании Xiaomi, анонсированы дверные замки Smart Door Bell 2 и Smart Door Bell Lite Edition для современного «умного» дома.

Старшая из двух новинок, Xiaomi Smart Door Bell 2, содержит наружный блок с камерой и кнопкой звонка, а также систему голосовой связи. Таким образом, владелец жилища может общаться с гостем, даже не подходя к двери.

Камера способна передавать видеоряд в формате Full HD; обеспечивается угол поля зрения в 100 градусов. Средства искусственного интеллекта позволяют выделять силуэты людей с расстояния до пяти метров.

Изображение от камеры звонка может передаваться на смартфон или «умный» дисплей. Поддерживается работа с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAI.

Модель Smart Door Bell Lite Edition обладает схожей функциональностью, но способна передавать видеоряд только в формате HD. Дальность действия при этом ограничена тремя метрами.

Приём заказов на смарт-замки уже начался. Цена составляет около $30 и $15 соответственно.



