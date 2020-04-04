MSI, Gigabyte и INNO3D показали видеокарты GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

Как недавно сообщалось, производители видеокарт столкнулись с дефицитом чипов памяти стандарта GDDR5, вследствие чего графические адаптеры GeForce GTX 1650 начали оснащаться памятью GDDR6. Сегодня три крупных игрока на рынке компьютерных комплектующих представили свои версии видеоадаптера GeForce GTX 1650 с памятью нового типа.

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MSI представила четыре видеокарты: MSI GeForce GTX 1650 D6 Gaming X, GTX 1650 D6 VENTUS XS, GTX 1650 D6 AERO ITX и низкопрофильную GTX 1650 D6 LP, каждая из которых также доступна в разогнанном варианте.

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GeForce GTX 1650 D6 Gaming X является самой производительной моделью семейства. Базовая частота графического чипа составляет 1410 МГц и может автоматически подниматься до 1710 МГц. Видеокарта оснащена двумя вентиляторами MSI TORX 3.0, уникальная конструкция которых призвана создавать мощный поток воздуха, способствующий эффективному охлаждению графического процессора. Видеокарта оснащена светодиодной RGB-подсветкой, которую можно настраивать через утилиту MSI Dragon Center.

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Видеокарта GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS работает на частоте 1410 МГц, как, впрочем, и все модели в семействе, и способна автоматически разгоняться до 1620 МГц. Ускоритель оснащён системой охлаждения с двумя мощными вентиляторами.

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Отличия видеокарты MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX от двух старших моделей заключаются в максимальной тактовой частоте, достигающей 1590 МГц, а также в более компактной системе охлаждения с одним вентилятором и уменьшенном форм-факторе, что подразумевается её названием.

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Последняя модель от MSI, низкопрофильная GeForce GTX 1650 D6 LP, получила два вентилятора малого диаметра. В комплекте с видеокартой будут поставляться кронштейны двух размеров, что позволит устанавливать её как в низкопрофильный, так и обычный корпус.

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Все вышеописанные видеокарты получили по 4 Гбайт памяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Гбит/с на контакт, которые подключены через 128-битную шину. В итоге пропускная способность подсистемы памяти достигает 192 Гбайт/с, что на 64 Гбайт/с больше по сравнению с пропускной способностью оригинальной версии с GDDR5.

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INNO3D представила два видеоадаптера GeForce GTX 1650 с новым типом памяти. Полноразмерная INNO3D GeForce GTX 1650 D6 TWIN X2 OC получила два мощных вентилятора. Базовая частота стандартна для видеокарт серии GeForce GTX 1650 и составляет 1410 МГц. В разгоне частота GPU достигает 1620 МГц.

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Укороченная INNO3D GeForce GTX 1650 Compact оснащена только одним вентилятором увеличенного диаметра, а её максимальная частота не превышает 1590 МГц. Пропускная способность 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 в обоих случаях составляет 12 Гбит/с, ширина шины — 128 бит.

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А вот о видеокартах производства Gigabyte никаких подтверждённых данных пока нет. Изображения, опубликованные в рамках промо-акции AORUS, дают понять, что в обновлённое семейство войдёт по меньшей мере три видеокарты. И одна из них будет представительницей новой серии EAGLE.

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Как видим, дефицит чипов GDDR5 создал на рынке очень интересную ситуацию, когда по сходной цене производители предлагают куда более интересные устройства. Повышение скорости памяти особенно заметно сказывается на видеокартах, подобных GeForce GTX 1650, которые обладают небольшим объёмом памяти. Здесь с ростом пропускной способности ощутимо растёт и производительность. По результатам первых тестов, замена памяти GDDR5 на GDDR6 повышает производительность видеокарт GeForce GTX 1650 в среднем на 6 %.



