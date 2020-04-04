Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики

Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики

Во второй половине текущего года компания Intel планирует представить мобильные процессоры Tiger Lake, о которых сейчас появляется всё больше слухов и утечек. На этот раз в базе данных теста производительности 3DMark Time Spy обнаружилась запись о тестировании процессора Intel Core i7-1185G7, относящегося к этому семейству.

Согласно тесту, данный процессор обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, а его базовая тактовая частота составляет 3,0 ГГц. Ни один из процессоров семейства Ice Lake не мог похвастаться столь высокой базовой тактовой частотой. Это наводит на мысль о том, что Intel действительно смогла довольно сильно улучшить свой 10-нм техпроцесс для производства Tiger Lake.

Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики

Судя по названию, Core i7-1185G7 может стать самым старшим процессором класса Tiger Lake-U с уровнем TDP в 15 Вт. По логике, он должен быть оснащён наиболее производительной встроенной графикой Intel Iris Plus двенадцатого поколения (Intel Xe). Во всяком случае, данные предположения оправдаются, если Intel не введёт какие-то новшества в схему наименования мобильных процессоров.

Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики

Вычислительная производительность центрального процессора Core i7-1185G7 оценена в 2922 балла, тогда как встроенная графика получила оценку в 1296 баллов. Для сравнения, встроенная графика Vega 8 флагманского 15-Вт процессора AMD Ryzen 7 4800U в этом же тесте набирает 1227 баллов. То есть у Intel получилась действительно мощная «встройка», способная даже обогнать интегрированную графику современных процессоров AMD.

Правда, по вычислительной производительности чип Intel отстаёт от конкурента более чем в два раза (у AMD более 6000 баллов), но это закономерно: ядер и потоков у Ryzen вдвое больше.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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