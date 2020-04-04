Intel Tiger Lake вновь подтвердил превосходство над Ryzen 4000 по производительности графики

Во второй половине текущего года компания Intel планирует представить мобильные процессоры Tiger Lake, о которых сейчас появляется всё больше слухов и утечек. На этот раз в базе данных теста производительности 3DMark Time Spy обнаружилась запись о тестировании процессора Intel Core i7-1185G7, относящегося к этому семейству.

Согласно тесту, данный процессор обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, а его базовая тактовая частота составляет 3,0 ГГц. Ни один из процессоров семейства Ice Lake не мог похвастаться столь высокой базовой тактовой частотой. Это наводит на мысль о том, что Intel действительно смогла довольно сильно улучшить свой 10-нм техпроцесс для производства Tiger Lake.

Судя по названию, Core i7-1185G7 может стать самым старшим процессором класса Tiger Lake-U с уровнем TDP в 15 Вт. По логике, он должен быть оснащён наиболее производительной встроенной графикой Intel Iris Plus двенадцатого поколения (Intel Xe). Во всяком случае, данные предположения оправдаются, если Intel не введёт какие-то новшества в схему наименования мобильных процессоров.

Вычислительная производительность центрального процессора Core i7-1185G7 оценена в 2922 балла, тогда как встроенная графика получила оценку в 1296 баллов. Для сравнения, встроенная графика Vega 8 флагманского 15-Вт процессора AMD Ryzen 7 4800U в этом же тесте набирает 1227 баллов. То есть у Intel получилась действительно мощная «встройка», способная даже обогнать интегрированную графику современных процессоров AMD.

Правда, по вычислительной производительности чип Intel отстаёт от конкурента более чем в два раза (у AMD более 6000 баллов), но это закономерно: ядер и потоков у Ryzen вдвое больше.



