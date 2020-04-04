Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 увеличат производительность максимум на 15 %

Обновить скудные данные о готовящихся к анонсу в конце этого года серверных процессорах AMD Milan с архитектурой Zen 3 взялся основатель канала AdoredTV, который получил новую порцию информации из источника, заслуживающего доверия. Как бы то ни было, прислушиваться к этим данным следует с осторожностью, о чём говорит даже автор видеоролика.

Начать следует с того, что уже во второй раз подтверждается отсутствие в Zen 3 способности каждого ядра обрабатывать по четыре потока одновременно. Всё осталось на прежнем уровне — каждое ядро способно справиться только с двумя потоками. Во-вторых, надежды на заметное увеличение удельной производительности по сравнению с Zen 2 тоже следует оставить в прошлом. По данным первоисточника, в однопоточных приложениях удельное быстродействие в пересчёте на количество выполняемых одним ядром за такт команд вырастет всего на 10–15 %. Оно будет обеспечено оптимизацией на уровне предсказания переходов, декодирования инструкций или кеша микроопераций.

Компоновка ядер внутри комплекса CCX уже обсуждалась ранее. Архитектура Zen 3 подразумевает разделение по 8 ядер на CCX против четырёх у Zen 2. Более того, объём кеш-памяти третьего уровня в CCX формально увеличится в два раза, до 32 Мбайт, но на каждое ядро по-прежнему будет приходиться по 4 Мбайт в удельном выражении. Другое дело, что теперь каждое ядро будет иметь равноправный доступ ко всей кеш-памяти третьего уровня, но задержки при обращении к кешу из-за этого номинально возрастут.

Предполагается, что процессоры Milan будут выпускаться по улучшенному варианту 7-нм технологии, это позволит увеличить частоты в так называемом «турборежиме». Внедрение новых функциональных возможностей не повлечёт роста энергопотребления, поскольку AMD попытается это компенсировать на этапе разработки. В процессорах поколения Zen 3 будут добавлены новые инструкции, связанные с информационной безопасностью.

Как утверждает автор ролика, сейчас уже поставляются образцы процессоров Milan степпинга A0, но он очень далёк по свойствам от серийных экземпляров. В частности, функция многопоточности у этих образцов отключена. На степпинг B0 процессоры Milan перейдут не ранее сентября, а сам анонс может задержаться до начала 2021 года. Вообще, как поясняет первоисточник, AMD будет вынуждена сдвинуть анонс всех процессорных новинок, которые были запланированы на текущий год. В этом свете остаётся неясным будущее настольных процессоров с архитектурой Zen 3.

Не обошлось и без новостей про архитектуру AMD Zen 4. Процессоры серверного класса, которые будут её использовать, увеличат количество ядер на один разъём (который тоже обновится), объём кеша второго уровня вырастет вдвое до 1 Мбайт, появится поддержка команд AVX-512 и памяти типа DDR5. Естественно, удельное быстродействие тоже увеличится, а производиться эти процессоры будут уже по 5-нм технологии. Если всё пойдёт по плану, то AMD представит процессоры с архитектурой Zen 4 в 2021 году. Они будут в большей степени считаться 5-нм переложением Zen 3, не предлагая существенных архитектурных изменений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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