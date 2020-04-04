Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за $14

Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за $14

Китайская компания Xiaomi представила новую беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition. Новинка стоимостью 99 юаней ($14) способна подключаться к устройствам как посредством Bluetooth, так и через 2,4-ГГц канал. За счёт этого подключить её можно к двум устройствам одновременно.

Как и предполагает само название, Mi Elegant Mouse Metallic Edition выполнена в металлическом корпусе. Анодированная алюминиевая поверхность, прошедшая пескоструйную обработку, наделяет устройство премиальным внешним видом и, как заверяет компания, не оставляет на себе после использования отпечатков пальцев. Благодаря современному дизайну новинка будет отлично смотреться с любым ультрабуком. Устройство достаточно компактно, чтобы можно было с удобством носить его даже в кармане.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за

Мышь оборудована фотоэлектрическим датчиком с разрешающей способностью 1000 DPI (точек на дюйм). Оптимальный вариант для офисного использования.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за

Что касается совместимости, то Mi Elegant Mouse Metallic Edition поддерживает работу с устройствами на базе операционных систем Windows 7/8/10, macOS 10.10 и более новыми, Android начиная с версии 5.0, и даже может использоваться с планшетами на iPadOS 13.4.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за

Для питания мышка использует один элемент стандарта АА, заряда которого хватит на 12 месяцев обычного использования при работе в диапазоне 2,4 ГГц или 9 месяцев в режиме Bluetooth.

Mi Elegant Mouse Metallic Edition: элегантная беспроводная мышь Xiaomi за

В продажу Mi Elegant Mouse Metallic Edition поступит 9 апреля. На выбор будут доступны варианты в сером или черном цветовом исполнении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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