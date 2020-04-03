Intel оказалась в числе двух компаний полупроводникового сектора, увеличивших выручку в прошлом году

Уже не первый год корпорация Intel пытается снизить степень зависимости своего бизнеса от сегмента персональных компьютеров, но доля профильной выручки до сих пор близка к 50 %. По итогам прошлого года Intel удалось увеличить выручку на 1,3 %, и она осталась на вершине рейтинга компаний полупроводникового сектора.

Intel оказалась в числе двух компаний полупроводникового сектора, увеличивших выручку в прошлом году

Источник изображения: Intel

Аналитическое агентство Omdia, ранее известное как IHS Markit, опубликовало рейтинг крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции с точки зрения выручки. По сравнению с 2018 годом, по итогам прошлого компании Intel удалось вернуть себе статус лидера, оттеснив Samsung Electronics на второе место. Выручка отрасли в целом сократилась в 2019 году на 11,7 %, что делает достижение Intel ещё более значимым. Кстати, в первой десятке игроков есть ещё одна компания с положительной динамикой выручки — это Broadcom с приростом на 5,2 %, которой удалось сохранить пятое место в рейтинге.

Intel оказалась в числе двух компаний полупроводникового сектора, увеличивших выручку в прошлом году

Источник изображения: Omdia

Во многом негативная динамика отрасли определялась изменением выручки производителей памяти, которая у большинства из них сократилась в среднем на 30 %. Триумф Intel авторы исследования объясняют эффективностью проводимой реструктуризации и диверсификации. На направлении центральных процессоров Intel не удалось добиться прогресса в выручке по итогам 2019 года, зато вся прочая логика добавила к выручке 7,1 %. Подразделение Mobileye вообще увеличило выручку на 25,9 %, хотя в абсолютном выражении она пока не так велика.

Треть выручки в прошлом году Intel получила от реализации продуктов, используемых в центрах обработки данных. На этом направлении прирост выручки составил 2,1 %. На фоне падения выручки всего серверного рынка на 16,2 % по итогам прошлого года это можно считать серьёзным достижением. Следует учитывать, тем не менее, что рост выручки Intel был преимущественно обусловлен поднятием средних цен реализации, а количество отгруженной продукции сократилось.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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