Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell

В последние дни марта корпорация Intel простилась с одним из рыночных долгожителей — чипсетом Intel H81, который был представлен в далёком 2013 году для работы с процессорами поколения Haswell в исполнении LGA 1150. Прочие представители семейства Lynx Point тоже отправились на свалку истории.

Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell

Источник изображения: AnandTech

Ещё год назад наборы логики Intel Q87, Intel H81, Intel C226, Intel QM87 и Intel HM86 упоминались в производственной программе предприятия компании во Вьетнаме, а теперь Intel заявляет о запуске процесса по прекращению поставок этих изделий. Intel Q87 и H81 — это настольные продукты, Intel QM87 и HM86 — мобильные, а Intel C226 — это набор логики для рабочих станций.

Прощайте, восьмидесятые: Intel прекращает поставки 32-нм чипсетов для Haswell

Источник изображения: Intel

Уход этих наборов логики с рынка будет традиционно плавным. Заказы на поставку будут приниматься до 31 марта следующего года, а последняя партия будет отгружена 30 сентября 2021 года. Что характерно, в уведомлении о прекращении поставок этих чипсетов нет привычной для таких случаев формулировки о смещении спроса в сторону более новых продуктов. Нельзя исключать, что 32-нм изделия упраздняются исключительно ради унификации литографических техпроцессов, применяемых на предприятиях Intel.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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