Ноутбуки Acer Predator Triton 500 и Nitro 5 получили свежие процессоры Intel и графику NVIDIA

На фоне анонса новых мобильных процессоров Comet Lake-H, а также мобильной графики NVIDIA RTX SUPER наряду с другими компаниями Acer анонсировала обновление двух моделей своих ноутбуков: Predator Triton 500, цене на который мы удивлялись ещё в прошлом году, а также Nitro 5, более подробная встреча с которым у нас произошла относительно недавно.

В неизменившийся металлический корпус Predator Triton 500 толщиной всего 17,9 мм Acer постаралась запихнуть столько мощи, сколько возможно. Поэтому обновлённая базовая модель построена на базе процессора Intel Core i7-10750H и будет оснащаться графической подсистемой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q.

Портативная геймерская машина сможет предложить до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4, а также RAID 0-массив из SSD-накопителей NVMe общим объёмом до 2 Тбайт. При этом все версии ноутбука используют IPS-дисплеи с частотой обновления 300 Гц, временем отклика 3 мс и поддержкой технологии G-SYNC.

Отдельно стоит выделить новую систему охлаждения Vortex Flow, которая в обновлённой модели ноутбука Predator Triton 500 «на 33 процента эффективнее той, что используется в модели 2019 года». По крайней мере, так обещает производитель.

Базовая версия обновлённого Acer Nitro 5 оснащена процессором Intel Core i5-10300H, но при желании можно выбрать и более производительное решение, вплоть до Intel Core i7 всё того же 10-го поколения. Кроме того, новинка может предложить до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4, а также дискретную графическую подсистему вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060.

В качестве системы хранения данных предложат варианты с жёстким диском или SSD-накопителем. Например, можно будет выбрать вариант с твердотельным накопителем объемом до 512 Гбайт или жёстким диском объемом до 1 Тбайт.

Вариантов экрана предложат два: оба используют матрицу IPS, оба имеют отклик в 3 мс, но один имеет частоту обновления 120 Гц, а другой — 144 Гц.

Система охлаждения Acer Nitro 5 тоже подверглась обновлению. По заверениям производителя, у свежей модели эффективность охлаждения на 25 % выше, по сравнению с моделью предыдущего поколения. Что касается веса и размеров, то их производитель не указывает. Придётся дождаться мая, когда обновлённая версия ноутбука поступит в продажу.

Цена на обновлённую модель Predator Triton 500 будет начинаться с $2600. За младшего собрата Acer Nitro 5 будут просить от $750.



