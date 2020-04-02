Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S

Уже относительно скоро, 30 апреля (если верить слухам), компания Intel представит процессоры Comet Lake-S. Они будут выполнены в корпусе LGA 1200 и соответственно потребуют новых материнских плат. И первое изображение одной из них — Biostar Z490 Racing GTA — было сегодня опубликовано ресурсом VideoCardz.

На первый взгляд процессорный разъём LGA 1200 внешне не отличается от актуального LGA 1151. За счёт того, что число контактов увеличилось не слишком значительно, он сохранил прежние габариты. Судя по всему, расположение монтажных отверстий для систем охлаждения не изменится, так что с новыми материнскими платами можно будет использовать уже существующие охладители.

Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором. С учётом того, что платы на чипсете Intel Z490 будут в первую очередь предназначены для работы с флагманским 10-ядерным процессором Core i9-10900K, усиленная подсистема питания здесь точно не помешает.

Ещё новинка Biostar предложит четыре слота для модулей памяти DDR4 DIMM с тактовой частотой до 4400 МГц в разгоне. Стандартная же частота памяти для Comet Lake-S, напомним, составит 2933 МГц. Набор слотов расширения Z490 Racing GTA включает два PCIe 3.0 x16 и три PCIe 3.0 x1, а для подключения устройств хранения данных имеется шесть портов SATA III и три слота M.2. Отметим также наличие гигабитного сетевого адаптера Intel i219V и беспроводного модуля с поддержкой Wi-Fi 6.



