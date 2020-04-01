На полупроводниковом заводе Samsung выявлен первый заболевший коронавирусом

До сих пор непосредственно на полупроводниковых заводах компании Samsung (и SK Hynix) в Южной Корее не было выявлено случаев заражения работников коронавирусом SARS-CoV-2. Так был до сегодняшнего дня. Первый пациент с положительной реакцией теста на SARS-CoV-2 был выявлен на заводе Samsung в городе Кихеунг.

В городе Кихеунг расположен полупроводниковый завод Samsung по обработке 200-мм кремниевых подложек. Это предприятие выпускает датчики изображений и различные БИС (LSI). После выявления пациента с положительной реакцией на SARS-CoV-2 все контактировавшие с ним сотрудники завода были отправлены на самоизоляцию, а рабочее место заболевшего закрыли для проведения дезинфекции.

Заражение и частично закрытое рабочее пространство не привели к остановке работы так называемой «чистой комнаты», где происходит главная работа по обработке кремниевых подложек. Иначе говоря, завод продолжает работать в прежнем режиме и данный случай не привёл к его остановке, как например, это произошло с заводом Samsung в городе Гуми, где собирают смартфоны. После подтверждения случая инфицирования это предприятие было временно остановлено.

Развитие эпидемии в Китае практически никак не повлияло на полупроводниковые заводы Samsung. Были некоторые опасения о возможных перебоях в цепочках поставок, но они не случились. Сейчас вирус распространяется по Республике Корея, где две компании Samsung и SK Hynix вместе выпускают до 80 % мирового объёма компьютерной памяти. Вряд ли эти заводы будут полностью остановлены, они максимально автоматизированы, но некоторый риск подобного события всё же присутствует.



