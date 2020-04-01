На полупроводниковом заводе Samsung выявлен первый заболевший коронавирусом

На полупроводниковом заводе Samsung выявлен первый заболевший коронавирусом

До сих пор непосредственно на полупроводниковых заводах компании Samsung (и SK Hynix) в Южной Корее не было выявлено случаев заражения работников коронавирусом SARS-CoV-2. Так был до сегодняшнего дня. Первый пациент с положительной реакцией теста на SARS-CoV-2 был выявлен на заводе Samsung в городе Кихеунг.

В городе Кихеунг расположен полупроводниковый завод Samsung по обработке 200-мм кремниевых подложек. Это предприятие выпускает датчики изображений и различные БИС (LSI). После выявления пациента с положительной реакцией на SARS-CoV-2 все контактировавшие с ним сотрудники завода были отправлены на самоизоляцию, а рабочее место заболевшего закрыли для проведения дезинфекции.

Заражение и частично закрытое рабочее пространство не привели к остановке работы так называемой «чистой комнаты», где происходит главная работа по обработке кремниевых подложек. Иначе говоря, завод продолжает работать в прежнем режиме и данный случай не привёл к его остановке, как например, это произошло с заводом Samsung в городе Гуми, где собирают смартфоны. После подтверждения случая инфицирования это предприятие было временно остановлено.

Развитие эпидемии в Китае практически никак не повлияло на полупроводниковые заводы Samsung. Были некоторые опасения о возможных перебоях в цепочках поставок, но они не случились. Сейчас вирус распространяется по Республике Корея, где две компании Samsung и SK Hynix вместе выпускают до 80 % мирового объёма компьютерной памяти. Вряд ли эти заводы будут полностью остановлены, они максимально автоматизированы, но некоторый риск подобного события всё же присутствует.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дефицит GDDR5 вынуждает производителей оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6Дефицит GDDR5 вынуждает производителей оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6
Ждать осталось недолго: Comet Lake-H готовы покорять рынокЖдать осталось недолго: Comet Lake-H готовы покорять рынок
Intel Core i9-10900K оказался производительнее, чем Core i9-9900K, на 30 % в Geekbench 5Intel Core i9-10900K оказался производительнее, чем Core i9-9900K, на 30 % в Geekbench 5
DDR5: запуск на 4800 МТ/с, более 12 процессоров с поддержкой DDR5 в разработкеDDR5: запуск на 4800 МТ/с, более 12 процессоров с поддержкой DDR5 в разработке
Подъём на серверном рынке может ограничиться вторым кварталомПодъём на серверном рынке может ограничиться вторым кварталом
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung первой начала выпускать память DRAM с использованием сканеров EUV: отгружен первый миллион модулейSamsung первой начала выпускать память DRAM с использованием сканеров EUV: отгружен первый миллион модулей
Razer начнёт производство медицинских масок чтобы помочь в борьбе с коронавирусомRazer начнёт производство медицинских масок чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Samsung представила в Китае ультрабук Galaxy Book Ion 2020Samsung представила в Китае ультрабук Galaxy Book Ion 2020
Samsung начала массовый выпуск 16-Гбайт памяти LPDDR5 для смартфоновSamsung начала массовый выпуск 16-Гбайт памяти LPDDR5 для смартфонов
Компания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точекКомпания Nanoco обвиняет Samsung в нарушении патентов на технологию квантовых точек
Телевизоры Samsung QLED 8K получат сертификацию Ассоциации 8KТелевизоры Samsung QLED 8K получат сертификацию Ассоциации 8K
Samsung T7 Touch: карманный SSD-накопитель со сканером отпечатков пальцевSamsung T7 Touch: карманный SSD-накопитель со сканером отпечатков пальцев
CES 2020: Lenovo ThinkPad X1 Fold — первый в мире складной ПК с гибким экраномCES 2020: Lenovo ThinkPad X1 Fold — первый в мире складной ПК с гибким экраном
Samsung начинает продажи ноутбука Galaxy Book S с процессором Qualcomm Snapdragon и автономной работой в течение 23 часовSamsung начинает продажи ноутбука Galaxy Book S с процессором Qualcomm Snapdragon и автономной работой в течение 23 часов
CES 2020: Samsung реализует в новых телевизорах QLED 8K поддержку NEXTGEN TVCES 2020: Samsung реализует в новых телевизорах QLED 8K поддержку NEXTGEN TV
Последние новости
Подгружаем последние новости