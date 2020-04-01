Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X

Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X

В начале этого года на выставке CES 2020 немецкая компания XMG представила игровой ноутбук Apex 15, в основу которого были положены настольные процессоры AMD Ryzen 3000 в корпусе Socket AM4. На момент анонса ноутбук мог комплектоваться различными чипами вплоть до 12-ядерного Ryzen 9 3900, а теперь он предлагается с ещё более мощным 16-ядерным Ryzen 9 3950X.

Ноутбук Apex 15 способен принять настольные процессоры AMD Ryzen с уровнем TDP в 65 Вт, поэтому флагманский Ryzen 9 3950X здесь будет работать в эко-режиме с пониженным уровнем TDP (стандартный уровень этого процессора — 105 Вт). В результате базовая тактовая частота уменьшилась с 3,5 до 2,6 ГГц, а максимальная частота снизилась до 4,2 ГГц вместо стандартных 4,7 ГГц.

Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X

Новинка оснащена 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой 144 Гц. Ноутбук Apex 15 может оснащаться производительными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 или RTX 2070 в версиях со стандартным энергопотреблением (не Max-Q). Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 64 Гбайт, а для хранения данных используются твердотельные накопители PCIe 3.0 или PCIe 4.0.

Игровой ноутбук XMG Apex 15 получил версию с десктопным 16-ядерным Ryzen 9 3950X

Базовая версия XMG Apex 15 на основе процессора Ryzen 5 3600 предлагается за 1377 евро. Куда более продвинутая конфигурация на Ryzen 9 3950X, GeForce RTX 2070, с 32 Гбайт памяти DDR4-2666 и твердотельным NVMe-накопителем на 1 Тбайт обойдётся уже в 2631 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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