Sony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TV

Сегодня в Китае компания Sony представила новое семейство телевизоров премиум-класса с поддержкой Smart TV. В общей сложности было показано 5 моделей: Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H. Все они имеют разные диагонали и ориентированы на разную аудиторию.

Sony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TV

gizmochina.com

Самой продвинутой моделью из представленных сегодня является Z8H — 8K-телевизор на LED-панели. Он доступен в версиях диагональю 75 дюймов (по цене $7060) и 85 дюймов ($11295). Модель появится в свободной продаже 26 апреля, однако уже сейчас на неё можно оформить предзаказ и получить подарок в виде наушников Sony WH-1000XM3 с функцией шумоподавления.

Sony анонсировала новые телевизоры 4K и 8K с поддержкой Smart TV

sony.com

Телевизор под названием A8H является единственным из представленных сегодня обладателем OLED-матрицы с разрешением 4K. Остальные три модели получили привычные LED-панели с таким же разрешением. В остальном телевизоры довольно похожи по функциональности. Все модели получили поддержку функций TRILUMOS, X-Reality Pro и X-Motion Clarity, призванных улучшить конечное изображение. Помимо этого, телевизоры получили полную поддержку Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound.

medium.com

medium.com

Что касается аппаратных средств обработки изображения, модели Z8H, A8H и X9500H оснащены чипом Sony X1 Ultimate, а X9000H и X8000H — более простым Sony X1. Все устройства работают под управлением Android 9.0 Pie с установленной поверх фирменной оболочкой Sony.

Что касается позиционирования, Z8H предназначен для тех, кто хочет обустроить домашний кинозал высочайшего качества, A8H — для тех, кто беспокоится о своём зрении, X8000H с высокой частотой обновления до 120 Гц — для геймеров, а X9500H — для любителей спортивных трансляций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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