Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000

Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000

Ещё в январе на выставке CES 2020 тайваньская Acer представила ноутбуки Swift 3 в версиях с процессорами Intel Core i7-1065G7 и AMD Ryzen 7 4700U, причём модели довольно сильно отличаются по остальным характеристикам вплоть до размера экрана. Теперь компания объявила дату выпуска Swift 3 на базе Ryzen и сообщила, что представленный в апреле прошлого года Aspire 5 тоже получит модификацию с процессором AMD.

Обе новинки от Acer представляют собой довольно тонкие и лёгкие устройства, предназначенные для работы с документами, работы в Сети и просмотра видео. В этом году рынок ноутбуков станет полем битвы для Intel и AMD. Но Acer не стала ограничивать выбор пользователей, предложив свои популярные продукты в конфигурациях с процессорами Core 10-го поколения и Ryzen 4000.

Грядущий 14-дюймовый Acer Swift 3 построен на базе 15-Вт процессора Ryzen 7 4700U с восемью ядрами, восемью потоками и частотой 2 ГГц, которая может повышаться до 4,1 ГГц. Он заключён в алюминиевый корпус с крышкой из магниево-алюминиевого сплава. Компания описывает ноутбук как стройный и стильный. Из основных характеристик можно выделить 16 Гбайт оперативной и до 512 Гбайт флеш-памяти, а также дисплей с разрешением 1080p. Acer обещает 11,5 часов автономной работы.

Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000

Ноутбук Acer Swift 3 с начинкой от AMD будет стоить от $629 и появится в продаже в апреле.

Также была представлена новая модификация 15,6-дюймового Aspire 5. Ноутбук получит до 24 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом до 1 Тбайт или HDD объёмом до 2 Тбайт. Он дешевле, чем Swift 3, но и не обладает аналогичной мощностью. Здесь использован процессор Ryzen 5 4500U, который имеет шесть ядер и столько же потоков, а его тактовые частоты составляют 2,3/4,0 ГГц. Acer позиционирует Aspire 5 как бюджетный ноутбук для дома и малого бизнеса.

Acer выпустит ноутбуки Swift 3 и Aspire 5 на процессорах AMD Ryzen 4000

Конфигурация Aspire 5 с чипом AMD будет стоить от $519 и появится в продаже в июне. Сейчас же на рынке доступны варианты с процессорами Intel Core i7 и Core i5 10-го поколения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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