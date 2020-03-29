В Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайна

В Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайна

В десятом поколении мобильных процессоров Intel Core одновременно сосуществуют два семейства: 10-нм Ice Lake и 14-нм Comet Lake. Похоже, такой подход производителю понравился, и по слухам, в следующем поколении Core снова будут представлены как 10-нм, так и 14-нм мобильные процессоры — Tiger Lake и Rocket Lake соответственно.

Об этом сообщает на китайском форуме PTT источник утечек с псевдонимом Shark Bay. Кроме того, он приводит некоторые данные о характеристиках будущих мобильных и настольных процессоров Intel, которые должны выйти в конце этого или начале следующего года.

Мобильные процессоры Tiger Lake-Y с уровнем TDP от 4,5 до 9 Вт смогут предложить до четырёх ядер и восьми потоков. Они будут обладать встроенной графикой двенадцатого поколения (Intel Xe) уровня GT2. Процессоры Tiger Lake-U будут отличаться лишь более высоким уровнем TDP от 15 до 28 Вт, а соответственно и более высокими частотами — до 4,5 ГГц, согласно слухам.

В Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайна

Также сообщается, что Intel готовит семейство процессоров для производительных ноутбуков Tiger Lake-H с уровнем TDP в 45 Вт. Они смогут предложить до восьми ядер и шестнадцати потоков, а также до 24 Мбайт кеш-памяти третьего уровня и до 10 Мбайт кеша второго уровня (1,25 Мбайт на ядро).

Все процессоры семейства Tiger Lake будут поддерживать инструкции AVX-512. Что касается памяти, то Tiger Lake-H и Tiger Lake-U смогут работать с DDR4-3200, а Tiger Lake-U и Tiger Lake-Y — с LPDDR4x-4266. Модели Y-серии получат поддержку Thunderbolt 3, а U- и H-серий — Thunderbolt 4. Кроме того, процессоры Tiger Lake-H получат поддержку технологий Two-Level Memory (2LM) и Software Guard Extensions (SGX).

Параллельно в семействе Rocket Lake для мобильного сегмента готовятся модели Rocket Lake-U с уровнем TDP в 15 Вт. Эти процессоры смогут предложить до шести ядер и двенадцати потоков, а также менее производительную встроенную графику Intel Xe класса GT1. Эти процессоры также предложат поддержку инструкций AVX-512 и технологии SGX. Они смогут работать с памятью стандартов DDR4-2933 и LPDDR4x-3733.

В Intel Core серии 11000 будет использовано два разных процессорных дизайна

Наконец, источник упоминает настольные процессоры Rocket Lake-S, о которых недавно выяснилось довольно много подробностей. Теперь же сообщается, что они предложат до восьми ядер и шестнадцати потоков, а также встроенную графику Intel Xe класса GT1. Эти процессоры будут выполнены в корпусе LGA 1200, что может указывать на их совместимость с материнскими платами как на чипсетах Intel 400-й серии, которые выйдут совместно с Comet Lake-S, так и с платами на системной логике Intel 500-й серии, которые выйдут вместе с ними.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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