LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость $400

LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость $400

LG Electronics представила новейший игровой монитор UltraGear 27GN750 ещё на сентябрьской выставке IFA 2019, но теперь этот любопытный продукт наконец-то поступил в продажу по цене в $399,99 (на американском сайте LG).

Дисплей наделён 27-дюймовой матрицей IPS с временем отклика всего 1 мс (GTG, в режиме Faster) и частотой 240 Гц. Поддерживаются технологии синхронизации кадров NVIDIA G-Sync и VESA Adaptive-Sync. Максимальная яркость заявлена в 400 Кд/м2, говорится о поддержке HDR10 и 99-% охвате цветового пространства sRGB.

LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость 0

Этот монитор также предлагает типичный коэффициент контрастности 1000:1, который подойдёт как для игр, так и для просмотра видео. LG 27GN750 включает функцию Dynamic Action Sync, которая обеспечивает минимальную задержку ввода для лучшей игровой производительности; а также функцию стабилизатора чёрного, который обеспечивает хорошую видимость в тёмных сценах.

LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость 0

В целом всё выглядит неплохо, но, к сожалению, имеются и существенные недостатки: для 27-дюймового монитора заявленного родного разрешения Full HD (1920 ? 1080) явно мало — видимо, производитель основное внимание уделил частоте и скорости реакции этого игрового продукта.

LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость 0

Среди портов упомянуты два порта HDMI, интерфейс DisplayPort и концентратор USB 3.0 с двумя разъёмами на задней панели монитора. Подставка дисплея позволяет регулировать высоту и наклон, а также поворачивать экран вертикально.

LG начала продажи игрового монитора 27GN750: 27 дюймов, 240 Гц, 1-мс IPS и стоимость 0


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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