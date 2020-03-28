Дефицит GDDR5 вынуждает производителей оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6

Видеокарта GeForce GTX 1650 в классическом варианте оснащается памятью типа GDDR5, но уже не первый раз упоминания о версии с GDDR6 мелькают в документах. Производители видеокарт признаются, что такой гибрид был порождён дороговизной и дефицитом микросхем памяти типа GDDR5.

Дефицит GDDR5 вынуждает производителей оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6

Источник изображения: Igor\'s LAB

Об этом рассказал основатель ресурса Igor’s LAB после доверительной беседы с одним из производителей видеокарт, пожелавшим сохранить анонимность. Конъюнктура рынка микросхем памяти вынудила партнёров NVIDIA запланировать к выпуску новые версии видеокарт GeForce GTX 1650, которые вместо полагающейся им GDDR5 оснащаются более современной GDDR6. Последняя оказалась доступнее как с точки зрения поставок, так и в плане цены.

По логике вещей, от GeForce GTX 1650 SUPER такие видеокарты должны отличаться не только более низкой ценой, но и уменьшенным с 1280 до 896 штук количеством ядер CUDA. Возросшая пропускная способность памяти особой выгоды не обеспечивает, поэтому замена GDDR5 на GDDR6 продиктована преимущественно экономическими факторами. На прилавках новые версии GeForce GTX 1650 с более быстрой памятью должны появиться в апреле.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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