Intel Core i9-10900K оказался производительнее, чем Core i9-9900K, на 30 % в Geekbench 5

Чем меньше времени остаётся до момента выхода на рынок десктопных процессоров Intel Comet Lake-S, тем больше в сети появляется предварительных данных, раскрывающих подробности об их производительности. Одна из последних утечек опубликована пользователем Tum_Apisak, который нашёл в базе данных бенчмарка Geekbench 5 результаты тестирования предполагаемого Core i9-10900K.

tomshardware.com

Ожидается, что процессор i9-10900K станет преемником i9-9900K, от которого он будет отличаться двумя дополнительными ядрами и слегка повышенными частотами. В то время как Core i9-9900K имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц, которая может повышаться до 5,0 ГГц с помощью технологии Turbo Boost, для нового чипа эти частоты составят 3,7 и 5,1 ГГц соответственно.

tomshardware.com

Исходя из результатов тестирования, опубликованных Tum_Apisak, в однопоточном тесте новый процессор набирает 1437 баллов, а в многоядерном — 11390 баллов. Для сравнения, Intel Core i9-9900K набирает 1340 баллов в однопоточном тесте и 8787 баллов — в многоядерном.

Таким образом мы можем наблюдать 30-процентный прирост производительности в многопоточном режиме. Если бы дело было только в увеличенном количестве процессорных ядер, производительность выросла бы не более чем на 25 процентов. Поэтому прирост производительности можно списать не только на это, но и на повышенную тактовую частоту, и на увеличение объёма кеш-памяти третьего уровня с 16 до 20 Мбайт.

tomshardware.com

Некоторое время назад в сети были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что у Intel возникли проблемы с энергопотреблением процессоров Comet Lake для стационарных ПК, поскольку они всё ещё производятся по нормам 14-нм техпроцесса. Однако теперь всё указывает на то, что компания смогла устранить проблемы, связанные с высоким потреблением энергии, что позволило ей повысить тактовую частоту и существенно поднять производительность процессора.

Стоит отметить, что оба чипа не могли быть протестированы на одной материнской плате и с одинаковой системой охлаждения, что, безусловно повлияло на результаты теста. Так, предполагаемый i9-10900K тестировался на материнской плате ASRock Z490M Pro4 с установленными на ней 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4.

Подтвердить или опровергнуть полученный 30-процентный прирост быстродействия можно будет только тогда, когда новые процессоры поступят в продажу. Когда это случится, пока достоверно не известно.



