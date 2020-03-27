Apple признала дефект антибликового покрытия в ноутбуках MacBook Air с дисплеем Retina

Многие считают Apple компанией, которая производит устройства премиум-класса, превосходящие аналоги из мира ПК. Однако в последние годы компания из Купертино допустила довольно много ошибок в проектировании своих устройств. Самым спорным решением компании за последние годы, без сомнения, стала клавиатура с механизмом «бабочка», которая целых четыре года была причиной многочисленных нареканий со стороны пользователей всех моделей MacBook.

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Теперь Apple признала ещё один досадный недостаток конструкции некоторых устройств, а конкретно MacBook Air с Retina-экраном. Антибликовое покрытие дисплея ультрабуков Apple может стираться и даже отслаиваться от защитного стекла дисплея, вследствие чего взору предстают заметные пятна по всей площади экрана.

Сайт MacRumors получил внутреннюю записку с упоминанием этой проблемы, которую Apple разослала своим авторизованным представителям. Ранее компания признавала, что эта проблема касается только MacBook Pro и снятых с производства MacBook. В новой же записке говорится: «Дисплеи Retina на некоторых компьютерах MacBook, MacBook Air и MacBook Pro могут демонстрировать проблемы с антибликовым покрытием».

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Apple часто отказывается публично говорить о дефектах, и даже когда отпираться нет никакого смысла, компания зачастую продолжает утверждать, что проблемы касаются небольшого количества устройств. Тем не менее, в случае с антибликовым покрытием Apple не стала отрицать слова тысяч пользователей её устройств, которые поднимали тему на форуме поддержки Apple , в Facebook и на множестве других интернет-площадок. Но, даже несмотря на то, что внутренняя записка с признанием массового дефекта стала достоянием общественности, в публичном пространстве Apple предлагает пострадавшим пользователям лишь бесплатный гарантийный ремонт в отдельных случаях.



