Встроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HS

Встроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HS

Intel сейчас работает над своей графической архитектурой Intel Xe, которая найдёт применение как во встроенной графике центральных процессоров, так и в дискретных видеокартах. Сама компания обещает, что это будут достаточно быстрые решения, но сегодня мы можем подкрепить эти утверждения результатом теста. В сети обнаружились данные о производительности некого перспективного интегрированного графического ядра Intel, которые можно сопоставить со скоростью графики RX Vega 8 из процессора Ryzen 9 4900HS.

В базе данных бенчмарка 3DMark Fire Strike нашлась запись о тестировании неизвестного процессора Tiger Lake-U. Данный чип, согласно тесту, обладает четырьмя ядрами и восемью потоками, и работает с достаточно невысокими тактовыми частотами 2,7/2,8 ГГц. Спецификации встроенного графического процессора тест определить не смог, но точно известно, что чипы Tiger Lake будут оснащаться встроенной графикой Intel Xe.

Встроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HS

По производительности центрального процессора Ryzen 9 4900HS, конечно же, значительно опережает конкурента. Всё же у него вдвое больше ядер и потоков, а также куда более высокие тактовые частоты. Но вот по скорости встроенной графики Tiger Lake-U оказался впереди более чем на 10 %. Тем не менее, общий балл теста выше у процессора AMD.

Встроенная графика Tiger Lake-U оказалась производительнее RX Vega 8 процессора Ryzen R9 4900HS

Конечно, это лишь ранние результаты тестов, но для графики Intel, которая всегда отставала от встроенных GPU авторства AMD, данный результат можно считать весьма значительным достижением. Это даёт некоторую надежду, что дискретные графические процессоры на архитектуре Intel Xe тоже смогут предложить довольно высокую производительность. Но получится ли так на самом деле, мы узнаем позднее: процессоры Tiger Lake, а также новая дискретная графика Intel должны дебютировать уже в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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