Ждать осталось недолго: Comet Lake-H готовы покорять рынок

Компания Intel готовит сейчас сразу два семейства процессоров Comet Lake: настольные Comet Lake-S и производительные мобильные Comet Lake-H. И если со временем выхода первых пока что определённости нет совсем, то для мобильных чипов стали известны конкретные сроки анонса.

Ранее утверждалось, что выход процессоров Intel Comet Lake-H будет синхронизирован с обновлением мобильных видеокарт NVIDIA на графических процессорах Turing. Как мы уже писали чуть раньше, видеокарты GeForce RTX Super должны быть представлены когда-то до 2 апреля. Соответственно, до этого момента компания Intel должна успеть представить новое поколение своих мобильных центральных процессоров.

Кроме того, второе апреля уже неоднократно упоминалось ранее в качестве даты анонса мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX Super и мобильных процессоров Intel Comet Lake-H. Помимо этого, прежде сообщалось, что игровые ноутбуки на новых компонентах Intel и NVIDIA начнут появляться в продаже с 15 апреля, но как-либо подтвердить или опровергнуть эту информацию мы пока что не можем.

Из слухов и утечек известно, что компания Intel готовит в семействе Comet Lake-H пять моделей процессоров. Это будет четырёхъядерный Core i5-10300H, шестиядерный Core i7-10750H и восьмиядерные Core i9-10875H, Core i9-10880H и Core i9-10980HK. Рассказывая об этом семействе процессоров в январе, компания Intel заявляла, что в нём будут представлены модели с тактовой частотой 5 ГГц и даже выше. Теперь стало ясно, что речь идёт о двух старших восьмиядерных процессорах, у которых, правда, таких частот может достигать лишь одно ядро в турбо-режиме.



