Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

Во время презентации смартфона Redmi Note 9S в Малайзии Xiaomi показала новый проектор Mi Smart Compact Projector. Устройство поступит в продажу в интернет-магазине Lazada, принадлежащем Alibaba Group, с 20 апреля по цене $429. Проектор размером 150 ? 115 мм и весом 1,3 кг внешне больше напоминает Bluetooth-колонку.

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Проектор поддерживает вывод изображения в разрешении 1080p (Full HD), но также способен воспроизводить 4K-контент. Он оснащён двумя 5-Вт динамиками и имеет поддержку Dolby Audio, DTS HD и виртуального двухканального объёмного звучания. В устройстве применяются четырёхканальные RGB-светодиоды со средней яркостью 500 люмен. Устройство обеспечивает 85 % охвата цветовой гаммы NTSC, а также способно воспроизводить HDR-контент. Помимо этого, проектор оснащён высокочувствительной камерой, которая применяется для автоматической фокусировки на этапе запуска, чтобы обеспечить максимальную резкость выводимого изображения. Тем не менее, пользователю доступна возможность ручной настройки фокуса.

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Mi Smart Compact Projector имеет коэффициент проекции 1,2:1 и может проецировать изображение диагональю от 60 до 120 дюймов. Кроме того, Xiaomi заявляет, что срок службы светодиодов, используемых в проекторе, составляет 30 000 часов.

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Устройство оснащено процессором Amlogic T962-X в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR3 и 16 Гбайт внутреннего накопителя. Проектор работает под управлением Android 9.0 Pie со встроенным магазином Google Play. Набор портов представлен 3,5-мм разъёмом для наушников и портами USB 2.0 и HDMI. Проектор поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления, который оснащён микрофоном для Google Assistant.

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Mi Smart Compact Projector также доступен в магазинах торговой сети Walmart в США по цене $599.



