Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

Во время презентации смартфона Redmi Note 9S в Малайзии Xiaomi показала новый проектор Mi Smart Compact Projector. Устройство поступит в продажу в интернет-магазине Lazada, принадлежащем Alibaba Group, с 20 апреля по цене $429. Проектор размером 150 ? 115 мм и весом 1,3 кг внешне больше напоминает Bluetooth-колонку.

Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

gizmochina.com

Проектор поддерживает вывод изображения в разрешении 1080p (Full HD), но также способен воспроизводить 4K-контент. Он оснащён двумя 5-Вт динамиками и имеет поддержку Dolby Audio, DTS HD и виртуального двухканального объёмного звучания. В устройстве применяются четырёхканальные RGB-светодиоды со средней яркостью 500 люмен. Устройство обеспечивает 85 % охвата цветовой гаммы NTSC, а также способно воспроизводить HDR-контент. Помимо этого, проектор оснащён высокочувствительной камерой, которая применяется для автоматической фокусировки на этапе запуска, чтобы обеспечить максимальную резкость выводимого изображения. Тем не менее, пользователю доступна возможность ручной настройки фокуса.

Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

gizmochina.com

Mi Smart Compact Projector имеет коэффициент проекции 1,2:1 и может проецировать изображение диагональю от 60 до 120 дюймов. Кроме того, Xiaomi заявляет, что срок службы светодиодов, используемых в проекторе, составляет 30 000 часов.

Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

gizmochina.com

Устройство оснащено процессором Amlogic T962-X в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR3 и 16 Гбайт внутреннего накопителя. Проектор работает под управлением Android 9.0 Pie со встроенным магазином Google Play. Набор портов представлен 3,5-мм разъёмом для наушников и портами USB 2.0 и HDMI. Проектор поставляется в комплекте с пультом дистанционного управления, который оснащён микрофоном для Google Assistant.

Xiaomi представила проектор Mi Smart Compact Projector с Android TV

gizmochina.com

Mi Smart Compact Projector также доступен в магазинах торговой сети Walmart в США по цене $599.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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