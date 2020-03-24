Bleujour KUBB NUC: мини-ПК на Intel NUC с пассивным охлаждением и необычной внешностью

Bleujour KUBB NUC: мини-ПК на Intel NUC с пассивным охлаждением и необычной внешностью

Французская компания Bleujour представила новые компактные настольные компьютеры KUBB NUC на базе материнских плат Intel NUC с процессорами Whiskey Lake. По словам производителя, его версия мини-ПК лучше справляется с охлаждением системы, нежели стандартная, а также очень привлекательно выглядит.

Система KUBB NUC представляет собой куб с длиной ребра 12 см, внутри которого расположилась система Intel NUC. Корпус выполнен из алюминия, и его большая часть является радиатором. Новинка доступна в версиях синего и чёрного цветов, а также с блестящим хромовым покрытием.

Базовая модификация нового мини-ПК предлагает процессор Intel Core i3-8109U (2 ядра, 4 потока, 3,0/3,6 ГГц), который дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и твердотельный накопитель на 256 Гбайт. Флагманская же версия KUBB NUC оснащается процессором Core i7-8559U (4 ядра, 8 потоков, 2,7/4,5 ГГц), а также 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем на 2 Тбайт. Стандартно в новинках установлена операционная система Linux Mint, а за дополнительную плату можно установить Windows 10 Pro.

Bleujour KUBB NUC: мини-ПК на Intel NUC с пассивным охлаждением и необычной внешностью

На фронтальной панели KUBB NUC имеется пара портов USB 3.1 и 3,5-мм аудиоразъём, а на тыльной — ещё два USB 3.1, один USB 3.1 Type-C с поддержкой Thunderbolt 3.0, HDMI 2.0 и гигабитный Ethernet. Также новинка не утратила поддержки беспроводных сетей Wi-Fi.

Базовая версия в чёрном цвете обойдётся в немалые 795 евро, тогда как за версию синего цвета уже придётся выложить 945 евро. Хромированная версия так и вовсе стоит от 1045 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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