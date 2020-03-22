Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000

Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000

Компания Xiaomi в прошлом году представила свой первый ноутбук на процессоре Ryzen, который получил название RedmiBook 14 Ryzen Edition. Согласно последним данным, уже совсем скоро китайский производитель представит обновлённую версию данного мобильного компьютера на базе новых Ryzen 4000 (Renoir).

В ближайший вторник, 24 марта, компания Xiaomi проведёт в Китае мероприятие, посвящённое бренду Redmi. На нём должны быть представлены новые смартфоны Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom, а также новая версия RedmiBook 14 Ryzen Edition, сообщает ресурс Notebook Check со ссылкой на известного сетевого источника Ishan Agarwal.

На данный момент точно неизвестно, какие именно характеристики сможет предложить обновлённый RedmiBook 14. Так как это довольно тонкий ноутбук, он наверняка будет оснащаться процессорами Ryzen U-серии с уровнем TDP в 15 Вт. В семействе чипов Renoir это могут быть модели, насчитывающие четыре, шесть или восемь ядер как с поддержкой технологии одновременной многопоточности SMT, так и без неё. Весьма вероятно, что старшая модификация может получить и флагманский Ryzen 7 4800U.

Во вторник Xiaomi может представить обновлённый RedmiBook 14 на Ryzen 4000

Также сообщается, что, как и прошлогодний оригинальный RedmiBook 14 Ryzen Edition, обновлённая версия может получить модификации с 8 или 16 Гбайт оперативной памяти и с твердотельными накопителями на 256 или 512 Гбайт. Возможно также появление модели и с более ёмким хранилищем данных. О стоимости, равно как и о сроках появления в продаже новинок пока что, конечно же, ничего неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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