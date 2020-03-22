Intel показала совместную работу её встроенной графики с дискретными видеокартами

Почти все потребительские процессоры Intel оснащены встроенной графикой, однако многие системы, особенно настольные, всё же полагаются на дискретные видеокарты, и «встройка» в них не используется. Поэтому компания Intel решила провести исследование, в каких случаях можно использовать связки из встроенного и дискретного графического процессоров.

В качестве одного из примеров совместной работы интегрированной и дискретной графики компания Intel использовала Direct3D 12 для физической симуляции динамической системы, состоящей в данном случае из 4 млн частиц. Интересно, что компания не приводит каких-либо сравнений и не показывает преимуществ от использования связок вместо отдельных GPU, а лишь показывает, в каких случаях подобные связки можно применять.

В проведённых симуляциях работа над вычислениями (с вычислительными шейдерами) была отдана встроенному графическому процессору, тогда как на дискретную видеокарту легла лишь обработка графики. Ещё по словам Intel разные GPU могут оказаться эффективны в асинхронных нагрузках, например, при работе с искусственным интеллектом, моделировании частиц и теней, расчётах физики и т.д.

Наконец, встроенная графика может помочь дискретной в такой традиционной задаче, как рендеринг. Например, один кадр может обрабатываться одним GPU, а другой — другим. Но для эффективности этого метода дискретная графика не должна быть значительно производительнее встроенной, иначе будет слишком большая разница в скорости обработки кадров. Но в рамках тонких ноутбуков, например, такой подход может оказаться весьма полезным.

Интересно, что компания Intel продемонстрировала возможность совместной работы самых различных графических процессоров. В одном случае это была связка из Intel HD 530 и AMD Radeon RX 480, в другом — Intel UHD 630 и AMD Radeon RX 560, а в третьем так и вовсе та же Intel UHD 630 работала совместно с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

В конце же хотелось бы напомнить, что ещё в 2011 году компания AMD представила технологию Dual Graphics, которая также предлагала совместную работу встроенной графики её первых APU семейства Llano и дискретных видеокарт Radeon HD. Однако, как видите, технология не прижилась. Может быть, Intel повезёт больше.



