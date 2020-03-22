Новый логотип Razer призывает людей держать дистанцию друг с другом из-за коронавируса

Новый логотип Razer призывает людей держать дистанцию друг с другом из-за коронавируса

В качестве одной из базовых мер профилактики коронавируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать дистанцию и без надобности не приближаться к другим людям. И компания Razer решила отразить важность данной меры профилактики в своём логотипе.

Производитель представил на своей официальной странице в Facebook новый логотип. На прежней эмблеме были изображены три змеи, переплетённые своими хвостами. Теперь же змеи «уползли» на некоторое расстояние друг от друга, тем самым демонстрируя важность дистанцирования людей друг от друга в актуальной ситуации.

Подобное решение Razer можно считать не только отличным с точки зрения маркетинга, но и общественно полезным. Кроме нового логотипа, Razer через свои социальные сети призвала пользователей оставаться дома в течение следующего месяца, а в качестве развлечений выбрать компьютерные игры.

Напомним, что ранее на этой неделе компания Razer также объявила о перепрофилировании некоторых своих производственных линий на выпуск медицинских масок. Производитель планирует бесплатно предоставить органам здравоохранения разных стран 1 млн масок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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