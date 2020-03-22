Новый MacBook Air по-прежнему отстаёт по производительности от MacBook Pro 2019

Ранее на этой неделе Apple представила обновлённую версию своего MacBook Air. По словам компании, новинка стала вдвое производительнее по сравнению с предшественником. Исходя из этого, ресурс WCCFTech решил проверить, насколько новинка приблизилась к базовой модификации прошлогоднего MacBook Pro 13, ведь прежняя версия Air значительно отставала от него.

Базовая версия обновлённого MacBook Air построена на двухъядерном Core i3, тогда как заявление о двукратном приросте производительности скорее справедливо для модели на неком четырёхъядерном процессоре Core i5 с частотами 1,1/3,5 ГГц. Что именно это за модель CPU, не ясно, так как на сайте Intel процессора с аналогичными характеристиками нет. По всей видимости, Intel снова обеспечила Apple какими-то эксклюзивными модификациями чипов. Тем не менее, такой процессор можно считать похожим на Core i5-1035G1 с частотами 1,1/3,6 ГГц.

В свою очередь самый доступный MacBook Pro образца 2019 года построен на четырёхъядерном Core i5-8257U, который обладает частотами 1,4/3,9 ГГц. Тут, правда, стоит учитывать разницу в архитектурах. У нового MacBook Air использован процессор Ice Lake, тогда как у прошлогоднего MacBook Pro — Coffee Lake.

Тем не менее, это не мешает прошлогоднему MacBook Pro по-прежнему значительно опережать MacBook Air с точки зрения многопоточной производительности, согласно тесту Geekbench 5. Тут, похоже, сказывается и более мощная система охлаждения, которая позволяет процессору в MacBook Pro работать с более высокой средней частотой. Кстати говоря, в одноядерном тесте MacBook Air на Ice Lake оказался всё-таки быстрее, по всей видимости, за счёт обновлённой архитектуры процессора.

Впрочем это не означает, что MacBook Air — плохой ноутбук. Он легче, чем Pro, а также стоит на $200 дешевле, предлагая при этом более ёмкий твердотельный накопитель. Так что для повседневных задач он может оказаться лучшим выбором.



