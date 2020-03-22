Intel Rocket Lake-S действительно получат новые архитектуру, графику, чипсеты и поддержку PCIe 4.0

Хотя компания Intel всё ещё не представила официально настольные процессоры Comet Lake-S, уже некоторое время назад начали появляться слухи об их преемниках — процессорах Rocket Lake-S. А теперь ресурс VideoCardz и вовсе опубликовал блок-схему будущей настольной платформы Intel , раскрыв тем самым массу ключевых подробностей о ней.

Как и предполагалось ранее, процессоры Rocket Lake-S будут работать с материнскими платами на системной логике Intel 500-й серии. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что с чипсетами 400-й серии, которые должны выйти вместе с процессорами Comet Lake-S, следующее поколение настольных чипов Intel работать не будет. Другим словами, материнские платы на логике Intel 400-й серии действительно могут оказаться предназначенными исключительно для Comet Lake-S.

На представленном слайде прямо говорится о том, что Rocket Lake-S станут носителями новой процессорной архитектуры, правда, не уточняется, какой именно. Прежние слухи указывали, что это может быть адаптация под 14-нм техпроцесс архитектуры Willow Cove, которая также будет использоваться в 10-нм мобильных Tiger Lake. В любом случае радует то, что Intel наконец-то предложит в настольном сегменте что-то отличное от Skylake.

Поменяется и встроенная графика. Слайд подтверждает, что процессоры Rocket Lake-S получат интегрированный ускоритель с архитектурой двенадцатого поколения, также известной как Intel Xe. Это является ещё одним подтверждением родства процессоров Rocket Lake с Tiger Lake. Заметим, что новые «встройки» обеспечат поддержку интерфейсов HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a.

Следующей важной особенностью новой настольной платформы Intel станет поддержка интерфейса PCI Express 4.0. Процессоры Rocket Lake-S будут обладать двадцатью линиями PCIe 4.0, из которых шестнадцать предназначены для подключения видеокарты, а ещё четыре — для твердотельного накопителя. То есть основной GPU и основной SSD будут напрямую подключаться к процессору. Сейчас у Intel настольные CPU имеют лишь 16 линий PCIe.

Чипсет 500-й серии будет подключаться к CPU посредством восьми линий DMI 3.0, вместо актуальных четырёх. Что даст вдвое более высокую пропускную способность. К чипсету также смогут подключаться SSD-накопители и карты расширения, но уже посредством 24 линий PCIe 3.0. Ещё системная логика Intel 500-й серии сможет предложить поддержку Thunderbolt 4, USB 3.2 2?2 и 2,5-гигабитных сетевых контроллеров, а также встроенный беспроводной контроллер Wi-Fi 6. Также Intel уберёт поддержку технологии Software Guard Extensions (SGX) из платформы Rocket Lake-S.

Прежние слухи указывали на то, что процессоры Rocket Lake-S должны быть представлены уже к концу текущего года. Однако задержка Comet Lake-S, а также неопределённость, вызванная пандемией коронавируса, может внести некоторые коррективы в эти планы. Похоже, что раньше следующего года ждать новое поколение настольных процессоров Intel не стоит.



