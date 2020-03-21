Шведский магазин обещает ноутбуки ASUS на Ryzen 4000 только к концу апреля

Хотя мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 (Renoir) уже представлены официально, и ноутбуки на их основе давно анонсированы, в продажу они пока что так и не поступили. Многое указывает на то, что новинки выйдут к концу этого месяца, однако один из шведских магазинов настроен куда менее оптимистично, хотя предзаказы на ноутбуки на базе Renoir принимаются даже в нём.

На данный момент шведский магазин предлагает три ноутбука на процессорах Ryzen 4000, и все они от компании ASUS. Заметим, что это — уже не первый магазин, предлагающий ноутбуки на базе Renoir для предзаказа. Причём во всех случаях в предзаказы принимаются исключительно на игровые модели ASUS, хотя обещали в скором времени выпустить свои ноутбуки на новых процессорах AMD и многие другие компании.

Как бы то ни было, шведский магазин выставил на виртуальную витрину ноутбуки ASUS ROG Zephyrus G14 и две модификации TUF Gaming FA506. Что удивительно, магазин указывает, будто ROG Zephyrus G14 оснащён процессором Ryzen 5 4600H, тогда как ранее данному ноутбуку приписывался процессор Ryzen 5 4600HS или даже более мощные чипы. Скорее всего это — всего лишь опечатка. Впрочем, данные процессоры отличаются лишь уровнем TDP, который составляет 45 и 35 Вт соответственно.

Данный 14-дюймовый игровой ноутбук с 16 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti выставлен по цене 15 тыс шведских крон, что примерно соответствует $1450. В качестве даты начала поставок указано 5 мая 2020 года.

Чуть раньше, 28 апреля, шведский магазин планирует начать продажи ноутбуков TUF Gaming FA506. Один из них предлагает все те же основные характеристики, что и ROG Zephyrus G14, за исключением более крупного 15,6-дюймового дисплея. Такая модификация обойдётся в 11 500 крон, то есть в $1110. Зато за 15 тыс. крон ноутбук TUF Gaming FA506 сможет предложить более богатую комплектацию: восьмиядерный Ryzen 7 4800H и видеокарту GeForce RTX 2060.



