Компании из США остаются лидерами среди разработчиков оригинальных полупроводников

Несмотря на бурный рост полупроводниковой индустрии в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, в Китае, американские компании продолжают удерживать свыше половины мирового рынка среди разработчиков полупроводников. И американцы не испытывают никакого дисбаланса. Всё у них примерно поровну: и бесфабричные компании, и разработчики со своими заводами.

Аналитики компании IC insights поделились очередным наблюдением за мировым рынком полупроводников. Согласно собранным данным, в 2019 году компании из США ? бесфабричные разработчики и разработчики с заводами (IDM) — вместе удерживали 55 % мирового рынка чипов. На долю бесфабричных компаний со штаб-квартирой в США пришлось 65 % мирового рынка (это компании типа AMD, NVIDIA, Qualcomm), а на долю IDM-компаний ? 51 % (примером может быть Intel , но не TSMC — у последней нет своих разработок, она просто контрактник).

За американскими компаниями следуют южно-корейские, которым по итогам 2019 года принадлежало 21 % мирового рынка интегральных схем. С бесфабричными разработчиками в Республике Корея негусто. Компании Samsung и SK Hunix ? это IDM-компании со своими мощными производствами. Отметим: из-за снижения цен на память в 2019 году доля южно-корейских производителей на мировом рынке в 2019 году упала на 6 %.

На Тайване наблюдается резкий перекос в сторону бесфабричных разработчиков, как и в Китае. Своих «дизайнерских домов» мало на острове и на материке. В Европе и Японии наоборот: разработчиков со своими производствами много, а бесфабричных проектировщиков почти нет. На фоне всех остальных регионов структура полупроводникового сектора США выглядит оплотом стабильности.

Что касается динамики продаж на мировом рынке полупроводников, то за год выручка компаний, так или иначе связанных с проектированием решений, сократилась на 15 %. Годовой рост показал только Китай (+10 %), а Южная Корея продемонстрировала самое значительное снижение ? на 32 %. Но это всё память, которая в 2019 году быстро упала в цене.

Добавим, на этот года прогнозы по рынку полупроводников пока остаются положительными. Влияние пандемии пока не считается критически важным фактором, чтобы начать резко снижать прогнозы.



