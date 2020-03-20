Thermalright представила охладитель Black Eagle: до 200 Вт и RGB-подсветка на радиаторе

Эту неделю компания Thermalright завершила дебютом процессорного охладителя TUF Black Eagle, который был создан в сотрудничестве с Asustek Computer. Последняя будет рекомендовать его для использования в игровых системах на базе собственных материнских плат. Модная подсветка прилагается к радиатору.

Источник изображения: Thermalright

Вопреки современным тенденциям, сам вентилятор подсветки лишён, у него семь непрозрачных лопастей песочно-горчичного цвета с логотипом TUF Gaming Alliance на роторе. Вентилятор модели TY-128 BP имеет стандартный типоразмер 120 ? 120 ? 25 мм и массу не более 140 г, к материнской плате он подключается при помощи четырёхконтактного разъёма питания.

Источник изображения: Thermalright

Скорость вращения вентилятора изменяется по методу широтно-импульсной модуляции в диапазоне от 600 до 1500 об/мин, уровень шума варьируется от 19 до 23 дБА. За одну минуту вентилятор способен прокачать от 21,76 до 62,25 кубических футов воздуха. В роторе установлен гидродинамический подшипник.

Источник изображения: Thermalright

Сам радиатор имеет скромную глубину — не более 42 мм без учёта вентилятора, его ширина не превышает 120 мм, а высота — 158 мм. От медного основания с никелевым покрытием отходят пять тепловых трубок U-образной формы стандартного диаметра 6 мм. При взгляде на радиатор со стороны вентилятора заметно, что стволы тепловых трубок разнесены таким образом, что две крайние пронизывают радиатор ближе к внешнему краю, две ближайшие к центральной трубке пронизывают радиатор ближе к его центру, а средняя тепловая трубка располагается где-то между ними.

Источник изображения: Thermalright

Для улучшения обдува в пластинах радиатора предусмотрена дополнительная перфорация, образующая воображаемые вертикальные каналы, если рассматривать положение радиатора с опорой на горизонтальную поверхность. Радиатор состоит из 45 пластин толщиной 0,4 мм, разделяемых зазором в 2 мм. Он увенчан пластиковой накладкой, которая оснащена собственной RGB-подсветкой с отдельным трёхконтактным разъёмом питания. Как можно догадаться, управление подсветкой радиатора материнская плата ASUS берёт на себя.

Масса радиатора без учёта вентилятора не превышает 470 г. Производитель утверждает, что конструкция позволяет справляться с отводом до 200 Вт тепловой мощности. Стоимость новинки не уточняется, но она наверняка скоро станет известна.



