Razer начнёт производство медицинских масок чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Компания Razer решила принять непосредственное участие в борьбе с распространением коронавируса. Как объявил её генеральный директор Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) в своём твиттере , его компания займётся выпуском медицинских масок.

Сообщается, что несмотря на «невероятный спрос» на привычные продукты Razer, компания перепрофилировала некоторые из своих производственных линий для выпуска медицинских масок вместо игровых мышей и клавиатур. Генеральный директор Razer заявил, что его компания планирует изготовить и бесплатно предоставить до 1 млн масок органам здравоохранения разных стран по всему миру начиная с домашнего Сингапура.

По словам Таня, дизайнеры и инженеры Razer работают чуть ли не круглосуточно, чтобы организовать производственные изменения, однако компания пошла на этот шаг, чтобы хоть как-то помочь справиться с огромным спросом на медицинские маски во всём мире. Заметим, что в минувшую среду президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сказал, что он заказал 500 миллионов медицинских масок, но ограничения запасов не позволят выполнить такой заказ даже за несколько несколько месяцев.

В сложившейся сейчас ситуации нельзя терять позитивный настрой, поэтому мы надеемся, что маски от Razer по крайней мере будут выглядеть в стиле продуктов компании, а в идеале должны быть оснащены RGB-подсветкой. А если серьёзно, то подобные действия со стороны частных компаний вызывают уважение, и будем надеяться, что примеру Razer последуют и другие компании.



