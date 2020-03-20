Razer начнёт производство медицинских масок чтобы помочь в борьбе с коронавирусом
Компания Razer решила принять непосредственное участие в борьбе с распространением коронавируса. Как объявил её генеральный директор Мин-Лян Тань (Min-Liang Tan) в своём твиттере, его компания займётся выпуском медицинских масок.
Сообщается, что несмотря на «невероятный спрос» на привычные продукты Razer, компания перепрофилировала некоторые из своих производственных линий для выпуска медицинских масок вместо игровых мышей и клавиатур. Генеральный директор Razer заявил, что его компания планирует изготовить и бесплатно предоставить до 1 млн масок органам здравоохранения разных стран по всему миру начиная с домашнего Сингапура.
По словам Таня, дизайнеры и инженеры Razer работают чуть ли не круглосуточно, чтобы организовать производственные изменения, однако компания пошла на этот шаг, чтобы хоть как-то помочь справиться с огромным спросом на медицинские маски во всём мире. Заметим, что в минувшую среду президент США Дональд Трамп (Donald Trump) сказал, что он заказал 500 миллионов медицинских масок, но ограничения запасов не позволят выполнить такой заказ даже за несколько несколько месяцев.
В сложившейся сейчас ситуации нельзя терять позитивный настрой, поэтому мы надеемся, что маски от Razer по крайней мере будут выглядеть в стиле продуктов компании, а в идеале должны быть оснащены RGB-подсветкой. А если серьёзно, то подобные действия со стороны частных компаний вызывают уважение, и будем надеяться, что примеру Razer последуют и другие компании.