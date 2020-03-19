ASRock готовит компактный ПК с настольными процессорами Ryzen 4000 Renoir

В ближайшем будущем на рынке должны появиться ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000-й серии (Renoir), и ожидается, что вскоре после этого компания AMD представит также и настольные чипы семейства Renoir. Во всяком случае, на их подготовку указывает появление утечек, очередной из которых поделился известный сетевой источник с псевдонимом _rogame.

Сообщается, что в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy была протестирована система ASRock X300M-STX на базе некоего гибридного процессора AMD семейства Renoir. Этот процессор обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками и работает с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц. Частота встроенного графического процессора составляет 1750 МГц, но вот его конфигурация не уточняется. Система была оснащена памятью DDR4 с частотой 3200 МГц.

Производительность центрального процессора была оценена в 8522 балла, тогда как графический процессор заслужил оценку в 1182 балла. Для сравнения, мобильный процессор Ryzen 7 4800HS, также имеющий 8 ядер и 16 потоков, и графику Vega 7 с частотой 1600 МГц, набирает в тех же тестах 7597 и 1092 балла соответственно. В свою очередь Ryzen 7 4800U, также с 8 ядрами и 16 потоками, но графикой Vega 8 с частотой 1750 МГц, показывает результат 6061 баллов для CPU и 1045 баллов для GPU.

Что касается самой системы ASRock X300M-STX, то, по всей видимости, это будет некий компактный настольный ПК, наподобие вышедшего в прошлом году ASRock DeskMini A300. Он, напомним, может оснащаться гибридными процессорами AMD Picasso, Raven Ridge или Bristol Ridge. Новинка же должна предложить более высокую производительность с новыми процессорами.



