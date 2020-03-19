ASRock готовит компактный ПК с настольными процессорами Ryzen 4000 Renoir

ASRock готовит компактный ПК с настольными процессорами Ryzen 4000 Renoir

В ближайшем будущем на рынке должны появиться ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000-й серии (Renoir), и ожидается, что вскоре после этого компания AMD представит также и настольные чипы семейства Renoir. Во всяком случае, на их подготовку указывает появление утечек, очередной из которых поделился известный сетевой источник с псевдонимом _rogame.

Сообщается, что в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy была протестирована система ASRock X300M-STX на базе некоего гибридного процессора AMD семейства Renoir. Этот процессор обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками и работает с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц. Частота встроенного графического процессора составляет 1750 МГц, но вот его конфигурация не уточняется. Система была оснащена памятью DDR4 с частотой 3200 МГц.

Производительность центрального процессора была оценена в 8522 балла, тогда как графический процессор заслужил оценку в 1182 балла. Для сравнения, мобильный процессор Ryzen 7 4800HS, также имеющий 8 ядер и 16 потоков, и графику Vega 7 с частотой 1600 МГц, набирает в тех же тестах 7597 и 1092 балла соответственно. В свою очередь Ryzen 7 4800U, также с 8 ядрами и 16 потоками, но графикой Vega 8 с частотой 1750 МГц, показывает результат 6061 баллов для CPU и 1045 баллов для GPU.

ASRock готовит компактный ПК с настольными процессорами Ryzen 4000 Renoir

Что касается самой системы ASRock X300M-STX, то, по всей видимости, это будет некий компактный настольный ПК, наподобие вышедшего в прошлом году ASRock DeskMini A300. Он, напомним, может оснащаться гибридными процессорами AMD Picasso, Raven Ridge или Bristol Ridge. Новинка же должна предложить более высокую производительность с новыми процессорами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ноутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфоновНоутбуки Apple могут перейти на процессоры от смартфонов
Некоторые ноутбуки на Ryzen 4000 могут задержаться из-за коронавирусаНекоторые ноутбуки на Ryzen 4000 могут задержаться из-за коронавируса
Kontron pITX-APL V2.0: одноплатный компьютер с чипом Intel Apollo Lake и двумя портами GbEKontron pITX-APL V2.0: одноплатный компьютер с чипом Intel Apollo Lake и двумя портами GbE
Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памятиГотовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти
Фотография платформы AMD для консоли Xbox Series X: графический процессор больше Navi 10Фотография платформы AMD для консоли Xbox Series X: графический процессор больше Navi 10
Блок рекламы


Похожие новости
Процессоры AMD Ryzen 4000U обеспечат лучшую автономность, нежели Intel Ice Lake-UПроцессоры AMD Ryzen 4000U обеспечат лучшую автономность, нежели Intel Ice Lake-U
Некоторые ноутбуки на Ryzen 4000 могут задержаться из-за коронавирусаНекоторые ноутбуки на Ryzen 4000 могут задержаться из-за коронавируса
Готовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памятиГотовится новая версия GeForce RTX 2060 с увеличенным объёмом памяти
Профессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500UПрофессиональный Ryzen 5 Pro 4650U оказался лучше потребительского Ryzen 5 4500U
До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказаДо выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа
Intel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-SIntel готовит 16-ядерные десктопные процессоры с разнородными ядрами в семействе Alder Lake-S
Intel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900XIntel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900X
AMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в GeekbenchAMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в Geekbench
Zotac Magnus EN52060V: производительный компактный ПК с начинкой от ноутбукаZotac Magnus EN52060V: производительный компактный ПК с начинкой от ноутбука
Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250
Последние новости
Подгружаем последние новости