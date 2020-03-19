Chieftec Hawk: корпус для недорогого игрового ПК

Помимо элегантного корпуса Scorpion 3, компания Chieftec представила модель Hawk, на основе которой можно сформировать относительно недорогую систему для игр или повседневной работы.

Новинка (AL-02B-TG-OP) имеет полностью чёрное исполнение. Фронтальная часть изготовлена из полированного алюминия, а боковая стенка — из закалённого стекла. Габариты составляют 435 ? 200 ? 450 мм.

Компьютер может быть построен на материнской плате ATX, Micro ATX или Mini ITX. Длина графических ускорителей может достигать 349 мм, а для установки карт расширения доступны семь слотов.

Корпус располагает одним отсеком для 5,25-дюймового устройства во фронтальной части. Для хранения данных можно задействовать по два накопителя типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма.

Система охлаждения может включать три 120-мм вентилятора или радиатор формата до 240 мм спереди, а также один 120-мм вентилятор или радиатор на 120 мм сзади. Можно установить процессорный кулер высотой до 166 мм.

На верхней панели сосредоточены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и разъём USB 2.0. Цена корпуса не уточняется.



