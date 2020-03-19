ПК-корпус Chieftec Scorpion 3: закалённое стекло и четыре RGB-вентилятора

ПК-корпус Chieftec Scorpion 3: закалённое стекло и четыре RGB-вентилятора

В ассортименте Chieftec появился компьютерный корпус Scorpion 3 (модель GL-03B-OP), полностью выполненный в чёрном цвете: новинка позволяет создать игровую систему со строгим обликом.

Решение получило две панели из закалённого стекла: они установлены сбоку и спереди. Оснащение включает четыре 120-миллиметровых вентилятора A-RGB Rainbow Tornado с многоцветной адресуемой подсветкой: три кулера расположены во фронтальной части, один — в тыльной. Управлять работой подсветки можно при помощи беспроводного пульта, а также через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion.

ПК-корпус Chieftec Scorpion 3: закалённое стекло и четыре RGB-вентилятора

Корпус допускает установку плат ATX, Micro ATX и Mini ITX, семи карт расширения, двух накопителей формата 3,5 дюйма и двух устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Ограничение по длине графических ускорителей — 349 мм.

ПК-корпус Chieftec Scorpion 3: закалённое стекло и четыре RGB-вентилятора

Помимо воздушного охлаждения, можно задействовать жидкостное: поддерживаются радиаторы формата 240 мм спереди и сверху, а также 120 мм сзади. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 166 мм.

ПК-корпус Chieftec Scorpion 3: закалённое стекло и четыре RGB-вентилятора

Новинка имеет размеры 436 ? 202,5 ? 490 мм и весит 6,9 кг. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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