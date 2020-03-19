Первые тесты мобильной GeForce RTX 2070 Super: на уровне GeForce RTX 2080 Max-Q

В начале года компания Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake-H, однако ноутбуки на их основе так и не были представлены. По последней информации, они выйдут в следующем месяце вместе с мобильными видеокартами NVIDIA Super-серии. И один из таких ноутбуков на процессоре Intel Core i9-10880H с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super «засветился» в бенчмарках 3DMark.

Процессор Core i9-10880H обладает восемью ядрами и шестнадцатью потоками. Согласно тесту, его базовая тактовая частота составляет 2,3 ГГц, собственно, как и у его предшественника Core i9-9880H. Максимальная же частота достигает внушительных 5,0 ГГц, но она явно актуальна не для всех ядер одновременно, а для одного, причём, вероятно, на короткое время. Тем не менее, это на 200 МГц выше по сравнению с предшественником.

В свою очередь графический процессор видеокарты GeForce RTX 2070 Super работает с базовой частотой 1140 МГц. Максимальная Boost-частота не уточняется. В целом же получается, что данная видеокарта обладает более низкой базовой частотой, нежели обычная GeForce RTX 2070. Скорее всего, это обусловлено необходимостью при более мощном GPU уложиться в заданный TDP не более 115 Вт. Отметим также, что подсистема памяти не изменилась: здесь по-прежнему используется 8 Гбайт GDDR6 с частотой 1750 МГц.

Теперь что касается производительности. Видеокарта получила в 3DMark Time Spy оценку производительности 8337 баллов, в Fire Strike — 20 760 баллов, а в 3DMark 11 Performance — 27 765 баллов. Сопоставимые результаты демонстрирует мобильная видеокарта GeForce RTX 2080 Max-Q, то есть в версии с пониженным энергопотреблением. Получается, новая мобильная GeForce RTX 2070 Super действительно будет ощутимо производительнее GeForce RTX 2070, по всей видимости, за счёт более мощного графического процессора с большим количеством вычислительных блоков.



