NVIDIA приготовилась ждать анонса AMD Navi 2X

Отменяя выход пресс-релизов в конце марта, глава NVIDIA намекнул, что интересные новинки у компании приготовлены, но расскажет она о них чуть позже. Только ли коронавирус заставил NVIDIA взять паузу? Некоторые источники считают, что этот ход позволит компании лучше подготовиться к анонсу AMD Navi 2X.

Источник изображения: Twitter , NVIDIA GeForce

Подобная точка зрения высказывается на азиатских форумах, где NVIDIA приписываются намерения представить игровые видеокарты следующего поколения не ранее четвёртого квартала текущего года. Компания пытается получить представление о возможностях графических решений AMD Navi 2X с архитектурой RDNA 2, прежде чем предпринимать ответные шаги.

Надо сказать, в такой последовательности действий есть свой смысл. Компания AMD о своих намерениях представить высокопроизводительные графические решения нового поколения публично заявила в самом начале марта. Теоретически, NVIDIA могла бы привлечь внимание целевой аудитории своими ответным заявлениями на GTC 2020 в конце марта, но сперва перенесла мероприятие без вступительной речи основателя в онлайн, а затем и вовсе отказалась от публикации каких-либо пресс-релизов в последнюю неделю первого квартала.

Из других китайских конференций на днях стало известно, что AMD может назначить анонс графики RDNA 2 на октябрь текущего года. Формально это первый месяц четвёртого квартала, и для анонсов новых игровых продуктов он подходит идеально, поскольку в нормальных условиях к ноябрю начинаются предпраздничные распродажи… Всё это справедливо лишь с оглядкой на возможную победу над распространением коронавируса в ближайшие месяцы. Пока ситуация настолько непредсказуема, что любые прогнозы кажутся неблагодарным занятием.



