Процессоры AMD Ryzen 4000U обеспечат лучшую автономность, нежели Intel Ice Lake-U

Процессоры для ноутбуков должны обладать не только достаточно высокой производительностью, но и потреблять при этом не слишком много энергии. Компания AMD сегодня раскрыла больше подробностей о своих мобильных процессорах Ryzen 4000-й серии, входящих в семейство Renoir, в том числе и об их энергопотреблении, на котором мы и остановимся подробнее ниже.

Если кратко, то AMD заявляет, что её новые мобильные процессоры оказываются лучше по энергоэффективности не только по сравнению со своими предшественниками, но и по сравнению с актуальными мобильными решениями конкурента. Обеспечивается это за счёт гибкого управления частотами и соответственно питанием, а также благодаря использованию 7-нм техпроцесса, что в сумме выливается в высокую производительность на ватт.

AMD заявляет, что Ryzen 4000 лучше определяют простой и активность системы, а также лучше выбирают режим питания, нежели их предшественники. Контроллер управления системой (SMC) в новых чипах собирает данные с различных датчиков и использует их для регулировки тактовых частот. SMC учитывает тип источника питания (батарея или сеть), наличие дискретной графики, имеющиеся лимиты энергопотребления и установленные пользователем параметры по энергопотреблению.

Также SMC у новых процессоров лучше взаимодействует с операционной системой для более быстрого перехода между режимами с различной производительностью и энергопотреблением, в зависимости от выполняемых на текущий момент задач. Проще говоря, система быстрее определяет, в каком режиме ей работать рациональнее, чтобы сэкономить заряд батареи, но при этом и не потерять в производительности.

Сама AMD сравнивает энергопотребление систем Lenovo Yoga Slim 7 и Dell XPS 13 на флагманских Ryzen 7 4800U и Intel Core i7-1065G7 соответственно. Почти во всех тестах ноутбук на Intel проигрывает из-за меньшей более чем на 10 Вт·ч батареи, однако даже если пересчитать время автономной работы пропорционально ёмкости батареи, то всё равно он будет проигрывать при среднестатистической работе. В итоге AMD считает, что по совокупности тестов при смешанных нагрузках, симулирующих среднестатистический сценарий использования ноутбука, её процессор оказывается экономичнее.



