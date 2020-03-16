Фотография платформы AMD для консоли Xbox Series X: графический процессор больше Navi 10

Хотя компания Microsoft анонсировала свою игровую консоль нового поколения Xbox Series X ещё в прошлом году, о лежащей в её основе полузаказной платформе от AMD мы знаем не так много. Но теперь глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) опубликовал в своём профиле в твиттере изображение платформы будущей консоли.

Напомним, что, анонсируя консоль Xbox Series X, компания Microsoft объявила, что в её основе будет лежать платформа AMD на процессорных ядрах Zen 2 и с графическим процессором на архитектуре RDNA следующего поколения. Позже было объявлено, что производительность графики составит 12 Тфлопс. Также с уверенностью можно сказать, что чип получит восемь ядер Zen 2.

На опубликованном главой Xbox изображении помимо самого кристалла новой платформы можно заметить чипы памяти, по всей видимости типа GDDR6. И зная габариты данных микросхем памяти — 12 ? 14 мм — можно приблизительно рассчитать габариты самого кристалла. Они составляют примерно 23,36 ? 16,35 мм, что даёт нам площадь в почти 382 мм2.

Габариты восьмиядерного кристалла Zen 2 в настольных процессорах Ryzen 3000 (Matisse) составляет 76 мм2, но на нём нет внешних контроллеров. В свою очередь кристалл гибридного процессора Ryzen 4000 (Renoir) занимает около 150 мм2, и здесь уже помимо восьми ядер Zen 2 есть ещё встроенная графика, контроллер памяти и прочие необходимые компоненты.

Получается, что на процессорную часть платформы будущей Xbox придётся около 100–110 мм2, с учётом контроллеров и прочих необходимых компонентов. На графику же остаётся около 270–280 мм2, и это больше, чем площадь самого крупного на текущий момент кристалла GPU с архитектурой RDNA — Navi 10, который занимает 251 мм2. Из этого можно предположить, что графический процессор в консоли Xbox Series X сможет предложить больше, чем 40 вычислительных блоков. Хотя в то же время блоков может быть меньше, а часть чипа будет занята блоками для трассировки лучей.

В конце же отметим, что если в консоли Xbox Series X действительно будет столько микросхем видеопамяти, как представлено на изображении, то это означает, что она получит 20 Гбайт памяти GDDR6. Подключить их можно, например, через 320-битную шину.



