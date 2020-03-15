Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart

В эти выходные в одном из магазинов розничной сети Walmart в Рочестере (штат Нью-Йорк) были замечены беспроводные наушники Apple Powerbeats 4, анонса которых пока не было.

На фото, размещённом в Twitter читателем ресурса 9to5Mac, можно увидеть Powerbeats 4 в трёх цветовых вариантах — красном, белом и чёрном, предлагаемые по цене $149. Это на $50 ниже стоимости Powerbeats 3.

Также подтвердились предыдущие сообщения инсайдеров о характеристиках новинки, включая продолжительность автономной работы (в пределах 15 часов, судя по надписи на упаковке). Столь высокой автономности наушники во многом обязаны фирменному чипу Apple H1, также используемому в наушниках Powerbeats Pro.

Первые сообщения о Powerbeats 4 появились в Интернете ещё в январе, когда в коде iOS 13.3.1 были обнаружены иконки, относящиеся, как предполагалось, к новой модели наушников. В феврале сведения о новом устройстве были опубликованы на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), а уже в начале этого месяца в Сеть «утекли» изображения Powerbeats 4.

Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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