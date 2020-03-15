Игровые ноутбуки с новыми компонентами Intel и NVIDIA дебютируют в апреле

Кооперация важна в мобильном сегменте, где покупатели сразу получают готовый ноутбук, а потому баланс потребительских качеств сильно влияет на их выбор. Intel и NVIDIA объединят усилия по продвижению новых центральных и графических процессоров для игровых ноутбуков в первой половине апреля.

Источник изображения: NVIDIA

Сайт WCCFTech со ссылкой на собственные источники сообщает, что игровые ноутбуки нового поколения будут представлены второго апреля, чтобы не смущать публику «вероятностью розыгрыша». Как известно, первого апреля NVIDIA сама способствует распространению забавной, на её взгляд, недостоверной информации о каких-то причудливых продуктах или технологиях. Чтобы исключить недоверие клиентов к готовящемуся анонсу, его решено было перенести на второе апреля.

В начале следующего месяца будет представлено обновлённое семейство мобильных графических решений, в состав которого войдут GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гбайт памяти типа GDDR6, а также решения Turing семейства SUPER с индексом моделей от GeForce RTX 2060 до 2080 включительно. Со стороны Intel готовится анонс новых игровых центральных процессоров десятого поколения. Скорее всего, будут представлены новые модели Comet Lake-H, среди которых будет и восьмиядерная модель с возможностью автоматического разгона до 5 ГГц.

Источник сообщает, что в продажу новые ноутбуки на базе указанных компонентов поступят не ранее 15 апреля, поэтому в начале месяца всё ограничится пресс-релизами и обзорами. Нельзя исключать, что своё негативное влияние на сроки доступности новых ноутбуков окажет и коронавирус.



