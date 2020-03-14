Чипсет Intel H110 и слоты PCI и ISA удалось разместить на одной материнской плате

Среди покупателей материнских плат всегда находятся консервативные пользователи, которые по тем или иным причинам не могут расстаться с устаревшими компонентами. Именно для них производители материнских плат продолжают изготавливать диковинные модели. Некоторые позволяют объединить процессоры Kaby Lake и слот ISA.

Чипсет Intel H110 и слоты PCI и ISA удалось разместить на одной материнской плате

Источник изображения: MSI

Вообще, интерфейс ISA для подключения плат расширения — это привет из прошлого века, а потому чипсетами Intel и AMD он давно не поддерживается. Более того, разработчики отказались и от поддержки классического интерфейса PCI, который не обременён суффиксом «Express». Однако компания MSI предлагает по заказам клиентов необычную материнскую плату MS-98L9 с текстолитом зелёного цвета, который тоже был «в моде» очень давно.

Кому-то сочетание компонентов и интерфейсов, поддерживаемых этой материнской платой, покажется весьма противоречивым. Силами набора логики поддерживаются процессоры Intel в исполнении LGA 1151 первого поколения — то есть, Kaby Lake-S и Skylake-S в эту плату ещё можно установить, а вот более современные процессоры уже нет. На плате предусмотрено два слота расширения PCI Express x16, один из которых работает в режиме PCI Express x4.

Любителям «периферийной ностальгии» предназначаются пять слотов PCI и один слот ISA. По всей видимости, их поддержку реализовали через мост, поскольку средствами чипсета Intel H110 этого добиться нельзя. Накопители в исполнении M.2 не поддерживаются, но есть четыре порта SATA. Встроенная в процессор графика может выводить изображение на два дисплея одновременно, подключаемых к портам VGA и HDMI. Оперативная память типа DDR4-2400 совокупным объёмом до 32 Гбайт устанавливается в два слота.

Материнская плата может похвастать парой гигабитных сетевых контроллеров Intel, а количество портов для подключения периферийных устройств просто впечатляет. На задней панели можно найти два COM-порта, ещё четыре подключаются к разъёмам на плате. Предусмотрены пять портов USB 2.0, два из которых выведены на заднюю панель. Четыре порта USB 3.1 Gen 1 изначально расположились там же. Порт PS/2 у платы один, но к нему можно подключить одновременно и клавиатуру, и мышь через разветвитель. За звук отвечает контроллер Realtek ALC887-VD2-CG.

Производитель сообщает о совместимости с 64-разрядной Windows 10, Linux Fedora 25 или Linux Ubuntu 16.04, а вот поддержка Windows 8.1 или Windows 7 реализована только для процессоров семейства Skylake-S. По крайней мере, на официальном уровне. Об ориентированности платы на промышленную сферу применения говорит и диапазон рабочих температур: от минус 10 градусов до плюс 60 градусов по шкале Цельсия. Цену компания MSI называет только по запросу клиентов — ясно, что плата с таким диковинным сочетанием функциональных возможностей дешёвой быть не может.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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