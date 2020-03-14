5-нм однокристальная система Huawei HiSilicon Kirin поступит в серийное производство в августе

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время работает над своим новейшим чипом HiSilicon Kirin, который будет производиться с соблюдением передовых 5-нм технологических норм на мощностях TSMC. Сегодня один из информаторов сообщил, что 5-нм однокристальная система Kirin уже тестируется компанией в Дунгуане, Пекине и других городах. В сообщении также утверждается, что этот чип поступит в массовое производство уже в августе.

Согласно предыдущим сообщениям, процессор будет доступен в реальных продуктах уже в третьем квартале этого года. Huawei Kirin 1020 будет среди прочего использовать ядра ЦП с архитектурой ARM Cortex-A78. Благодаря 5-нм нормам на одном квадратном миллиметре Kirin 1020 будет размещено 171,3 млн транзисторов. Ожидаемая производительность нового процессора будет на 50 % выше, чем у Kirin 990.

Согласно другим отчётам, TSMC начнёт массовое производство 5-нм чипов уже в апреле. 5-нм процесс представляет собой новое поколение технологий производства чипов с активным применением литографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне (ULV). Этот техпроцесс придёт на смену 7-нанометровому, который был запущен в 2018 году.

Предположительно, в апреле TSMC начнёт печать 5-нм чипов A14 для компании Apple . Согласно озвученным ранее планам Huawei , новый флагманский процессор Kirin, вероятно, появится этой осенью. Кроме того, серия Huawei Mate 40 должна стать первой, где будет задействован чип Kirin 1020.



