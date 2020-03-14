5-нм однокристальная система Huawei HiSilicon Kirin поступит в серийное производство в августе

5-нм однокристальная система Huawei HiSilicon Kirin поступит в серийное производство в августе

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время работает над своим новейшим чипом HiSilicon Kirin, который будет производиться с соблюдением передовых 5-нм технологических норм на мощностях TSMC. Сегодня один из информаторов сообщил, что 5-нм однокристальная система Kirin уже тестируется компанией в Дунгуане, Пекине и других городах. В сообщении также утверждается, что этот чип поступит в массовое производство уже в августе.

Согласно предыдущим сообщениям, процессор будет доступен в реальных продуктах уже в третьем квартале этого года. Huawei Kirin 1020 будет среди прочего использовать ядра ЦП с архитектурой ARM Cortex-A78. Благодаря 5-нм нормам на одном квадратном миллиметре Kirin 1020 будет размещено 171,3 млн транзисторов. Ожидаемая производительность нового процессора будет на 50 % выше, чем у Kirin 990.

Согласно другим отчётам, TSMC начнёт массовое производство 5-нм чипов уже в апреле. 5-нм процесс представляет собой новое поколение технологий производства чипов с активным применением литографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне (ULV). Этот техпроцесс придёт на смену 7-нанометровому, который был запущен в 2018 году.

Предположительно, в апреле TSMC начнёт печать 5-нм чипов A14 для компании Apple. Согласно озвученным ранее планам Huawei, новый флагманский процессор Kirin, вероятно, появится этой осенью. Кроме того, серия Huawei Mate 40 должна стать первой, где будет задействован чип Kirin 1020.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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